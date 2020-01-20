В ЛНР назвали условия передачи границы под контроль Украины

Вопрос передачи Киеву контроля над границей можно будет поднимать только после выборов в Донбассе, как это предусмотрено Минскими соглашениями, сообщил представитель ЛНР на Минских переговорах, глава МИД республики Владислав Дейнего.

«Если Украина считает, что выборов не будет до решения вопроса границы, то их (выборов) не будет вообще. Я думаю, что они (украинская сторона) понимают те опорные точки, которые сами же пытаются сформировать», – передает его слова «Луганский информационный центр».

Он напомнил, что после заседания Контактной группы в Минске 16 января представители Киева заявили, что поднимали вопрос о создании дополнительной рабочей группы по вопросам контроля над границей.

«Вопрос контроля границы возможен в контексте Комплекса мер, но приступить к его обсуждению (в рамках Минских соглашений) возможно только на следующий день после проведения выборов (в ЛНР и ДНР)», – сказал он.

По его словам, выборы должны быть внеочередными, их должны провести по особому закону, который должны принять по согласованию с ЛНР и ДНР.

«К моменту этих выборов должны быть разрешены все аспекты особого статуса (Донбасса), то есть должна быть материальная реализация в законодательном поле Украины этого особого статуса. Поэтому говорить о том, что выборы провести невозможно без контроля над границей – это прямое противоречие Комплексу мер. Сначала выборы, на следующий день после выборов – начало обсуждения вопроса границы и завершения обсуждения этого вопроса после полного всестороннего политического урегулирования конфликта на Донбассе», – подчеркнул представитель ЛНР.

Напомним, после саммита в «нормандском формате» президент Украины Владимр Зеленский выразил желание внести изменения в Минские соглашения – в первую очередь это касается пункта о контроле над границей.

Киев требует передать контроль над границей Киеву до выборов в Донбассе, что противоречит соглашениям, однако на саммите в «нормандском формате» лидеры четырех стран в итоге выступили с заявлением в поддержку Минских соглашений.

В Кремле заявили, что изменения в соглашениях возможны только при совместной работе с ДНР и ЛНР.

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