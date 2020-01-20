СК допросил Голунова

В Следственном комитете завершился допрос журналиста Ивана Голунова по делу о превышении полномочий сотрудниками полиции. Голунов проходит по делу как потерпевший.

«Допрос Голунова закончен», – сказал его адвокат Сергей Бадамшин, передает ТАСС.

На прошлой неделе Голунов получил уведомление о возбуждении уголовного дела в отношении задержавших его полицейских.

Ранее президент Владимир Путин в рамках большой пресс-конференции рассказал о возбуждении дела. По его словам, из-за этой истории пять сотрудников МВД уволили из органов, «против них против всех возбуждены уголовные дела».

Напомним, Голунов был задержан 6 июня по обвинению в попытке сбыта наркотиков, однако 11 июня глава МВД Владимир Колокольцев сообщил о прекращении уголовного преследования. После этого два генерала полиции были уволены указом Путина. Также был отстранен глава антинаркотического отдела УВД по ЗАО Москвы.

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