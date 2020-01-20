Прохора Шаляпина сфотографировали в отеле с эффектной блондинкой

После расставания с киевской пианисткой Виталиной Цымбалюк-Романовской российский певец Прохор Шаляпин улетел в США, где встретился с блондинкой. По словам музыканта, встреча носила сугубо деловой характер, но многие подписчики ему не поверили.

В Америке Прохор Шаляпин отдыхает уже почти две недели, сопровождая свое путешествие публикацией фотоснимков в Instagram-аккаунте. На недавнем фото музыканта запечатлели с эффектной блондинкой в одном из отелей в Беверли-Хиллз, хотя певец эту встречу назвал деловой. Лика является его давним другом и продюсером различных шоу, а в Лос-Анджелесе она — настоящая королева, отметил артист.

Поклонники 34-летнего Прохора Шаляпина сочли, что блондинка слишком молода для него и напоминает школьницу. Ранее певец находился в отношениях с Виталиной Цымбалюк-Романовской, однако пианистка называла их «определенной договоренностью». Поэтому она не думает, что между ними произошел разрыв, ведь и сами отношения не были особенными.

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