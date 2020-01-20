Прохора Шаляпина сфотографировали в отеле с эффектной блондинкой

20.01.2020, 19:04, Разное

После расставания с киевской пианисткой Виталиной Цымбалюк-Романовской российский певец Прохор Шаляпин улетел в США, где встретился с блондинкой. По словам музыканта, встреча носила сугубо деловой характер, но многие подписчики ему не поверили.
В Америке Прохор Шаляпин отдыхает уже почти две недели, сопровождая свое путешествие публикацией фотоснимков в Instagram-аккаунте. На недавнем фото музыканта запечатлели с эффектной блондинкой в одном из отелей в Беверли-Хиллз, хотя певец эту встречу назвал деловой. Лика является его давним другом и продюсером различных шоу, а в Лос-Анджелесе она — настоящая королева, отметил артист.

Поклонники 34-летнего Прохора Шаляпина сочли, что блондинка слишком молода для него и напоминает школьницу. Ранее певец находился в отношениях с Виталиной Цымбалюк-Романовской, однако пианистка называла их «определенной договоренностью». Поэтому она не думает, что между ними произошел разрыв, ведь и сами отношения не были особенными.



СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Последнее: Солнцевский суд Москвы назначил на 14 февраля отбор присяжных заседателей для рассмотрения по существу уголовного дела о поставках кокаина из Аргентины в Россию и Европу, сообщил адвокат одного из фигурантов дела Александр Костанянц. «Суд в понедельник провел предварительные слушания и удовлетворил наше ходатайство о рассмотрении дела с участием присяжных, назначив их отбор на 14 февраля […]

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

новости дня
ваши отзывы
Политика конфиденциальности - GDPR рыбинск

Интернет-проект РЫБИНСКonLine™ работает с 2002 года

Информационные материалы сайта транслируются в службы автоматической обработки и систематизации новостей

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected] или воспользуйтесь страницей Обратной связи

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

  Яндекс.Метрика