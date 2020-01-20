Живой снимок работающего OnePlus 8 Pro показал преимущество перед Samsung Galaxy S20

20.01.2020, 19:04, Разное

На просторах интернета продолжают появляться различные данные о флагманском девайсе OnePlus 8 Pro, чей дебютный показ должен состояться во 2-3 квартале нынешнего года. У представителей тематического ресурса True-tech.net появились живые снимки работающего смартфона.
По информации инсайдеров, на изображении запечатлена тестовая версия, которая может незначительно отличаться от финальной модификации и вскоре может появиться на рынке. Помимо этого, они обратили внимание на страницу смены режима, позволяющая менять частоту обновления между 60/90 и 120 Гц.

Не менее интересным фактом является и то, что по сравнению с Samsung Galaxy S20, данное устройство при работе в режиме 120 Гц не будет требовать снижения разрешения до 1080р, функционируя и при WQHD+ разрешении. Напомним, что дебют флагманской серии гаджетов Samsung Galaxy S20 состоится уже в первой половине февраля, а вот анонс OnePlus 8 Pro стоит ожидать не раньше мая 2020 года.



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