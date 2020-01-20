Компания Apple может вскоре вывести на рынок iPhone 9 в корпусе iPhone 8

20.01.2020, 19:04, Разное

Американский технологический гигант компания Apple может вскоре вывести на рынок iPhone 9. По некоторым данным, появления нового смартфона в корпусе «предшественника» iPhone 8 стоит ожидать уже в первом квартале текущего года.
Согласно информации инсайдеров, iPhone 9 успешно прошёл все этапы тестирования и сейчас компания-разработчик определяется с точной датой «запуска» новинки. Смартфон ориентирован на рынки развивающихся стран, а некоторую спешность выпуска объясняют утратой Apple позиций в Китае. То есть, появление iPhone 9 в Индии и других государствах может компенсировать падение продаж на территории Поднебесной, но эксперты пока не дают прогнозов относительно выигрышности данной стратегии купертиновцев.

О технических характеристиках iPhone 9 на данное время информации совсем мало. Так, сообщается, что устройство получит 4,7-дюймовый дисплей, корпус iPhone 8, Touch ID, а тыльная панель может иметь матовое покрытие. Стоимость версия смартфона от Apple с накопителем на 64 ГБ будет варьироваться в районе 400 долларов, со 128 ГБ – около 450 долларов.



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