Клишас: Президент сможет отправлять в отставку премьера, при этом правительство продолжит работу

Сенатор Андрей Клишас заявил, что президент в соответствии с поправкой в Конституцию сможет отправлять в отставку премьера. При этом, согласно поправке, в таком случае правительство продолжит работу.
Голосование по поправке в Конституцию может проходить после принятия закона Госдумой, россияне будут голосовать за все изменения, предложенные в документе целиком, подчеркнул сенатор, передает РИА «Новости».
Ранее глава думского комитета по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников заявил, что поправки в Конституцию будут вступать в силу поэтапно.
В рабочей группе по подготовке изменений в Конституцию сообщали, что всероссийское голосование может быть проведено с учетом опыта организации выборов президента. В Госдуме также пояснили, когда пройдет голосование по изменениям.
В понедельник Путин внес на рассмотрение Госдумы законопроект о поправках к Конституции, в котором предлагается закрепить нормы об индексации пенсий, зависимость величины МРОТ от прожиточного минимума, новые требования к кандидатам в президенты и депутатам, и другие изменения.
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