Мнение: Два самолета. Две встречи

Вчера в Украине прошла торжественная церемония прощания с гражданами страны, погибшими на рейсе 752, сбитом иранской ракетой.

Закрытые гробы, обернутые в цвета государственного флага, один за другим выносят из самолета под траурную музыку, исполняемую оркестром. Их несут по летному полю. За процессией наблюдали премьер-министр Алексей Гончарук, спикер Верховной рады, глава МИДа и другие министры, а также президент Украины Владимир Зеленский.

Мы же вспоминаем другой рейс, российский -9268, взорванный в Египте 31 октября 2015 года. Через месяц после того, как Путин втянул Россию в сирийскую войну. 224 погибших.

Вы видели, чтобы Путин, Медведев «и другие официальные лица» встречали погибших в том рейсе? Как поступило вчера украинское руководство. Где они были? Чем были заняты? Тем более, что можно рассматривать как рабочую версию о том, что взрыв российского самолета – месть за решение Путина участвовать в сирийской войне.

Не пришли и не встречали. Не любит российское начальство, чтобы его связывали с трагедиями. Вот на праздниках и парадах торчать – другое дело. На торжествах за победы, добытые другими. Здесь высаживается весь начальственный десант.

Украина и Россия. Разница между странами, в одной их которых власть выбирается гражданами, а в другой несменяемые власти выбирают, как им поступать с гражданами.

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Источник: СерпомПо

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