«Против реформы Путина». Российская оппозиция анонсировала марш протеста

Российская оппозиция подаст в мэрию Москвы заявку на проведение масштабного шествия против конституционной реформы, предложенной президентом РФ Владимиром Путиным. Об этом 20 января сообщил политик Илья Яшин в своем Facebook.

Планируется, что акция пройдет 29 февраля.

«Это будет политический марш, основная цель которого – сменяемость власти в России и выступление против узурпации», – отметил Яшин.

Он напомнил, что в России уже прошло несколько пикетов и шествие против «политической реформы, которая позволит Путину править вечно».

«Все это можно приветствовать, но понятно, что обществу нужна крупная и по-настоящему массовая акция», – заявил политик.

На выходных прошли первые акции против «политической реформы», которая позволит Путину править вечно. Были пикеты у… Posted by Ilya Yashin on Pühapäev, 19. jaanuar 2020

15 января Путин обратился с посланием к Федеральному собранию, в ходе которого предложил внести ряд изменений в конституцию РФ путем референдума. Предложенные им поправки касаются усиления роли Федерального собрания в формировании правительства, запрета всем лицам, занимающим высокие должности в органах управления на федеральном уровне, иметь зарубежное гражданство или вид на жительство в других странах. Кроме того, одна из поправок предусматривает, что требования международного законодательства и договоров в РФ могут действовать только в той части, в которой они не противоречат конституции. Также Путин заявил, что согласен обсудить исключение слова «подряд» в положении о возможности избираться президентом России более чем на два срока. Однако глава Кремля не пояснил, что именно имеет в виду.

Спикер Кремля Дмитрий Песков заявил, что обсуждается также вопрос ограничения количества президентских сроков в РФ. При этом он подчеркнул, что всероссийское голосование не будет иметь правовых последствий, а Путин «просто решил посоветоваться с гражданами».

Голосование может пройти после того, как соответствующие изменения в основной закон поддержит российская Госдума и Совет Федерации. Называются три возможные даты: 12-е, 19-е и 26 апреля.

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»

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