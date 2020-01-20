Поправки к Конституции внесены в Госдуму. Что предлагает изменить Путин

По словам Пескова, представителями президента при рассмотрении документа в Госдуме назначены сопредседатели рабочей группы по подготовке предложений о внесении поправок в Конституцию — член Совета Федерации Андрей Клишас, глава думского комитета по государственному строительству и законодательству Павел Крашенинников и директор Института законодательства и сравнительного правоведения Талия Хабриева.

В размещенном на сайте Госдумы документе предлагается внести изменения в 22 статьи конституции.

Госсовет

В Конституцию вводится новый орган власти — Государственный совет. Его формирует президент "в целях обеспечения согласованного функционирования и взаимодействия органов государственной власти, определения основных направлений внутренней и внешней политики Российской Федерации и приоритетных направлений социально-экономического развития государства". Подробности о Госсовете должен установить федеральный закон, которого пока нет.

Формирование правительства

Госдума должна получить право утверждать председателя правительства, предложенного президентом, а по предложению премьера – вице-премьеров и министров, кроме глав силовых ведомств. Их руководителей будет утверждать президент после консультации с Советом Федерации.

При этом у президента остаётся право снимать с должности премьера и министров.

Два президентских срока

Законопроект убирает слово "подряд" из статьи Конституции о допустимом числе президентских сроков: "Одно и то же лицо не может занимать должность президента Российской Федерации более двух сроков" – говорится в нём. Это значит, что сам Путин по истечении своего мандата в 2024 году никогда не сможет вернуться на должность президента.

Социальные гарантии

В Конституции предлагается закрепить минимальный размер оплаты труда и индексацию пенсий. Эту поправку включили в статью 75 о рубле и Центробанке, хотя само понятие МРОТ и право на пенсию установлены в статьях о правах человека. Причина такого решения, очевидно, в том, что статьи о правах человека может менять только особое Конституционное собрание.

Ограничения для депутатов и высших чиновников. "Крымская" оговорка

Как и обещал Путин, вводятся новые ограничения для депутатов Госдумы, членов Совета Федерации (для которых вводится термин "сенатор"), министров и судей. Они не должны будут иметь иностранного гражданства либо вида на жительство или иного документа, подтверждающего право на постоянное проживание гражданина Российской Федерации на территории иностранного государства.

Требования к президенту жёстче – им может быть гражданин, проживающий в Российской Федерации не менее 25 лет, не имеющий и не имевший ранее гражданства иностранного государства либо вида на жительство. При этом сделана оговорка, что это требование "не распространяется на граждан Российской Федерации, ранее имевших гражданство государства, которое было принято или часть которого была принята в Российскую Федерацию". Очевидно, что имеется в виду Крым.

Приоритет Конституции

Помимо этого предлагается закрепить приоритет основного российского закона над международными договорами. "В целях защиты государственного суверенитета законопроектом предлагается установить, что решения межгосударственных органов, принятые на основании положений международных договоров Российской Федерации в истолковании, приводящем к их расхождению с Конституцией Российской Федерации, не подлежат исполнению в Российской Федерации", – говорится в пояснительной записке. Изменения вносятся в статью 79, а не в статью 15, где говорится о приоритете международных договоров.

Полномочия Конституционного суда

Согласно документу, КС будет проверять принятые парламентом законы на конституционность. Состав Конституционного суда при этом сократится всего до 11 судей. Назначать судей будет президент с согласия Совета Федерации. Такой же порядок будет предусмотрен и для прокуроров регионов.

Общероссийское голосование

Тот же законопроект предполагает, что поправки после того, как будут приняты парламентом, будут вынесены на "общероссийское голосование". Такого термина в законодательстве нет, речь не идёт о референдуме. Как и когда будет организовано это голосование — неясно.

О плане изменить Конституцию Путин заявил 15 января. Всенародное голосование, по данным РБК, может состояться 12 апреля.

Радио «Свобода» Подписка

СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет

Последнее: Папа Франциск осудил популизм, заявив, что он порождается «эгоистическим равнодушием» и является благодатной почвой для ненависти, в том числе для антисемитизма. Понтифик выступил с этим заявлением в ходе встречи с делегацией Центра Симона Визенталя – правозащитной организации, борющейся с антисемитизмом. Папа Франциск рассказал, что в 2016 году, в ходе паломничества в Польшу, он молился на […]