Вирджиния: демонстрация в поддержку права на оружие

Тысячи сторонников права на оружие выходят в понедельник на демонстрацию в столице штата Вирджиния в знак протеста против предлагаемых мер по ужесточению контроля над оборотом оружия.

Вокруг Капитолия штата усилены меры безопасности.

Законодатели-демократы, недавно получившие контроль над обеими палатами легислатуры штата, сделали ужесточение контроля над оружием одним из приоритетных направлений своей работы.

В четверг вечером Сенат Вирджинии проголосовал за введение обязательных проверок биографии при всех продажах оружия и ограничение числа покупок ручного огнестрельного оружия до одной в месяц. Сенат также принял законопроект о восстановлении права местных правительств запрещать ношение оружия в общественных зданиях и иных местах.

Ричмонд, штат Вирджиния. 20 января 2020 г.

Как сообщалось ранее, в демонстрации, которую ежегодно проводит Лига защиты граждан Вирджинии, планируют принять участие неонацисты, а также члены организаций, отстаивающих право на оружие.

Планируемое мероприятие напоминает о кровавых событиях в Шарлоттсвилле, штат Вирджиния, где в 2017 году в ходе акции сторонников превосходства белой расы погибла женщина и, кроме того, пострадало более 30 человек.

На фоне угроз насилия и вероятности большого скопления людей губернатор штата Вирджиния демократ Ральф Нортэм объявил в штате чрезвычайное положение и запретил любое оружие на территории Капитолия штата на время демонстрации.

Организации, выступающие в защиту права на оружие, обратились в Верховный суд Вирджинии, попросив его признать запрет неконституционным, однако суд в пятницу оставил запрет в силе.

По словам Нортэма, власти получили достоверные угрозы, в том числе о возможном использовании дронов с оружием над площадью Капитолия.

Экстремистские группировки наводнили соцсети постами, содержащими угрозы, и намеки на возможное применение насилия.

Агенты ФБР арестовали шестерых предполагаемых членов неонацистской группировки по обвинениям, связанным с оружием. Аресты отчасти связаны с опасениями, что эти лица планировали разжигать насилие в ходе демонстрации.

Как ожидается, обе палаты законодательного собрания Вирджинии поддержат новые законы об ужесточении контроля над оружием, в том числе о запрете на штурмовые винтовки, и о введении системы «красных флажков», нацеленной на изъятие оружия у людей, которые могут представлять угрозу для окружающих.

Президент США Дональд Трамп в пятницу вечером высказался в поддержку активистов, написав в «Твиттере»: «Вот что происходит, когда вы голосуете за демократов: они отберут у вас оружие».

Сторонники ужесточения контроля над оружием настаивают, что это поможет сократить количество смертей от огнестрельного оружия.

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