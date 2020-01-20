Путин поручил создать организацию по реализации государственной нацполитики

Президент Владимир Путин поручил подготовить проект указа о создании общероссийской общественно-государственной организации, реализующей государственную национальную политику.
Глава государства поручил «представить проект указа Президента Российской Федерации о создании общероссийской общественно-государственной организации, осуществляющей деятельность по реализации государственной национальной политики Российской Федерации», следует из перечня поручений на сайте президент апо итогам заседания Совета по межнациональным отношениям.
Там отмечено, что сделано это должно быть до 1 апреля 2020 года.
Кроме того, президент поручил обеспечить организацию целевого обучения для представителей малочисленных народов в вузах по специальностям и направлениям подготовки, входящим в группы: «Образование и педагогические науки», «Языкознание и литературоведение», «Культуроведение и социокультурные проекты». Также поручено обеспечить последующее трудоустройство этих лиц в образовательные и другие организации социальной сферы в указанных регионах.
Ранее президент РФ Владимир Путин сообщил о необходимости готовить целевым образом специалистов для работы на Крайнем Севере.
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