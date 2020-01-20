«Как жаль, что дороги наши разбежались»: Сестра Ольги Бузовой трогательно поздравила ее с днем рождения

Младшая сестра Ольги Бузовой Анна трогательно поздравила певицу и телеведущую с днем ее рождения, сегодня звезда отмечает 34-летие. В честь праздника родственница сделала первый шаг навстречу и опубликовала совместное видео с артисткой.
Ольга и Анна Бузова, как известно, не общаются уже больше года, а что стало причиной конфликта, до сих пор не ясно. Даже на дне рождения родного отца телеведущая вела себя рядом с младшей сестрой холодно, что заметили фолловеры и окружающие люди. Тем не менее, родственница решила сделать первый шаг к примирению.
На своей странице в Instagram Анна Бузова опубликовала трогательное видео, где предстала вместе с телеведущей еще в детстве, продемонстрировав таким образом самые памятные моменты. К ролику прилагались и стихи, которые начинались со слов: «Как жаль, что дороги наши разбежались». Поклонники уверены, Ольга Бузова увидит признание родственницы и они смогут наладить отношения.
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