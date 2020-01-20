Пенсионный фонд назвал средний размер пенсии в Украине

20.01.2020, 18:42, Новости дня

По состоянию на 1 января 2020 года средний размер пенсии в Украине составлял 3082,98 грн. Об этом 20 января сообщила пресс-служба Пенсионного фонда Украины в Facebook.

Всего в Украине 11,3 млн пенсионеров, добавили в ПФУ. 

Інформація станом на 1 січня 2020 року від #ПенсійнийфондУкраїни

Posted by Пенсійний фонд України on Esmaspäev, 20. jaanuar 2020

Пенсионная реформа вступила в силу 11 октября 2017 года. По данным Министерства социальной политики, тогда пенсии пересчитали для 10,2 млн человек с учетом индивидуальных показателей их заработка и страхового стажа. Средний размер доплат составил 560 грн. Тогдашний вице-премьер-министр Украины Павел Розенко в ноябре 2018 года заявил, что с 2019 года в Украине будет ежегодно происходить автоматическое «осовременивание» пенсий.

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»



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