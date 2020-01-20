Компании, связанные с Пригожиным, будут разрабатывать три нефтегазовых месторождения в Сирии – «Новая газета»

16 декабря 2019 парламент Сирии принял законопроекты о заключении договоров на геологоразведку и добычу нефти и газа на трех участках с двумя российскими нефтяными компаниями – «Велада» и «Меркурий». В среде нефтяников никто не слышал об этих фирмах, говорится в публикации «Новой газеты» от 19 января.

Общая площадь разрабатываемых участков – не менее 12 тыс. км², а запасы газа, по оценке сирийской стороны, – три четверти триллиона м³. «Меркурий» получил два нефтегазоносных «блока», «Велада» – один.

Журналисты выяснили, что за номинальными собственниками и руководителями компаний стоит структура концерна «Конкорд» бизнесмена из Санкт-Петербурга Евгения Пригожина (известен также как «повар президента Владимира Путина»).

«Велада» с уставным капиталом 10 тыс. руб. учреждена в 2015 году Екатериной Трофимовой, на тот момент помощника руководителя фирмы «Конкорд менеджмент и консалтинг». Затем подставным собственником стала студентка Дарья Барановская, пишет «Новая». Ни одного сотрудника в фирме нет, гласят документы, оказавшиеся в руках авторов публикации.

«Компания «Меркурий», в отличие от «Велады», – серьезный бизнес-игрок. Но в прошлом и в другой сфере. В 2015–2018 годах «Меркурий» ежегодно заключал с «Военторгом» контракты… на обеспечение питанием военнослужащих в санаториях и на международных мероприятиях минобороны», – сказано в материале «Новой газеты».

Связь «Меркурия» с нефтедобычей обнаружить не удалось, зато выяснилось, что этой фирме принадлежал вертолет, которым пользовались Пригожин и его жена.

По подсчетам «Новой газеты», стоимость нефти и газа, ежемесячно получаемых в Сирии структурами Пригожина в 2018 году, могла составить примерно $20 млн. Объем добычи в 2019 году пока не уточнен.

«Велада» и «Меркурий», видимо, лишь часть из множества компаний сирийского проекта», – резюмируется в статье.

Об участии структур Пригожина в разработке природных ископаемых в Сирии стало известно после того, как в феврале 2018 года международная коалиция нанесла авиаудар, жертвами которого стали бойцы армии союзников президента Сирии Башара Асада. Агентство Bloomberg выяснило, что погибло более 200 солдат-контрактников, большинство из которых были гражданами РФ. Российский «Коммерсантъ» написал, что были убиты наемники из частной военной компании «Вагнер» во время их наступления на нефтеперерабатывающий завод, входящий в интересы РФ.

Пригожин опровергал связь своей компании «Конкорд» с частной военной компанией «Вагнер».

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»

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