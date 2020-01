Месси установил рекорд чемпионата Испании, забив в 2020 году

Форвард «Барселоны» аргентинец Лионель Месси установил рекорд чемпионата Испании, забив гол в 2020 году, сообщает статистический портал Gracenote Live на своей странице в Twitter.

Месси отметился единственным голом в матче 20-го тура чемпионата Испании между «Барселоной» и «Гранадой».

Благодаря этому взятию ворот аргентинец стал единственным футболистом, которому удалось отличаться голами в Ла Лиге на протяжении 16 календарных лет.

* — Lionel Messi is the 1st player to score a La Liga goal in all 16 calendar years since 2005. Only Cristiano Ronaldo (18), Giampaolo Pazzini (17) and Jimmy Briand (17) are currently on a longer active scoring run in Europe’s top 5 leagues. #BarçaGranada #ForçaBarça

— Gracenote Live (@GracenoteLive) 19 января 2020 г.

В топ-5 лигах Европы есть три игрока, чьи серии длятся дольше: португальский форвард «Ювентуса» Криштиану Роналду (18 лет), итальянский нападающий «Вероны» Джампаоло Паццини и французский игрок Бордо Джимми Бриан (по 17 лет).

Месси выступает за первую команду «Барселоны» с сезона 2005/2006, за это время аргентинец провел за каталонскую команду 708 матчей во всех турнирах, где забил 620 голов и отдал 253 результативные передачи.

