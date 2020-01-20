Гуфа задержали в аэропорту Абу-Даби за дебош на борту самолета

Рэп-исполнителя Алексея Долматова, известного под псевдонимом Гуф, задержали в аэропорту Абу-Даби. Музыкант летел в Россию из Таиланда с пересадкой в Арабских Эмиратах.
Как сообщает телеграм-канал Super, мужчина устроил дебош на борту самолета. Сейчас Алексей Долматов находится в полиции.
Ранее некоторые СМИ сообщили, что исполнитель потерял телефон и деньги во время отдыха на Пхукете. Родственники приехали за рэпером в Таиланд, чтобы отвезти его в наркологическую клинику.
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