Глава UFC раскрыл заработок Хабиба Нурмагомедова

На счету у чемпиона UFC в легком весе Хабиба Нурмагомедова более 50 млн долларов, сообщил президент UFC Дэйна Уайт.
«Все говорят о том, насколько богат Конор (Макгрегор, – прим. ВЗГЛЯД). Хабиб богат. У Хабиба есть такие деньги. Когда я говорю такие деньги, я имею в виду более 50 млн долларов», – сказал Уайт USA Today Sports.
Ранее президент UFC оценил возможность боя Нурмагомедова и Макгрегора в Москве.
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