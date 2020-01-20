Глава UFC раскрыл заработок Хабиба Нурмагомедова

20.01.2020, 18:37, Новости дня

На счету у чемпиона UFC в легком весе Хабиба Нурмагомедова более 50 млн долларов, сообщил президент UFC Дэйна Уайт.

«Все говорят о том, насколько богат Конор (Макгрегор, – прим. ВЗГЛЯД). Хабиб богат. У Хабиба есть такие деньги. Когда я говорю такие деньги, я имею в виду более 50 млн долларов», – сказал Уайт USA Today Sports.

Ранее президент UFC оценил возможность боя Нурмагомедова и Макгрегора в Москве.



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