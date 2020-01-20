Закон о Госсовете примут после принятия поправок в Конституцию

После принятия поправок в Конституцию будет принят федеральный закон, в соответствии с которым будет осуществляться работа Госсовета, сообщил глава комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников.
«В частности, в конкретной статье (Конституции РФ) говорится о том, что президент формирует Государственный совет, организация деятельности которого осуществляется в соответствии с федеральным законом… Мы, соответственно, после принятия Конституции будем рассматривать соответствующие поправки», – передает его слова РИА «Новости».
Крашенинников также сообщал, что Госсовет РФ будет конституционным органом, который будет рассматривать вопросы внутренней и внешней политики.
Сообщалось, что президент России, согласно новому проекту закона, будет формировать Госсовет, а статус этого органа определят федеральным законом.
Рабочая группа по разработке поправок в Конституцию в понедельник направила Путину письмо с предложениями по ключевым вопросам статуса Госсовета.
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