Боль в спине – ведущая причина инвалидности в мире, зачастую связанная с дорогостоящим уходом, который может нанести вред. Мифы о ней распространены и поддерживаются СМИ и врачами, написали австралийские исследователи в редакционной статье в British Journal of Sports Medicine.

Эта дезинформация «может привести к тому, что люди будут бояться боли в спине и предпринимать меры, которые не принесут пользы. Мифы часто вызывают негативные эмоциональные реакции, такие как страх, стресс и отсутствие надежды», – рассказал физиотерапевт Питер О'Салливан, (Peter O’Sullivan), один из авторов публикации.

Ученые выделили 10 мифов и, исходя из них, опубликовали 10 фактов о боли в спине.

1. Длительная боль в спине может пугать, но она редко бывает опасной. Она может вызывать стресс и делать жизнь тяжелее. Но она крайне редко угрожает жизни и нечасто приковывает людей к инвалидному креслу.

2. Старение – не причина боли в спине. Исследования не поддерживают эту концепцию. Лечение может помочь в любом возрасте.

3. Длительная боль в спине редко связана с повреждением тканей. Обычно восстановление после повреждений и травм происходит в течение трех месяцев. Если боль остается, то, скорее всего, есть другие факторы, которые вызывают ее. Боль в спине часто начинается без травм или с совершенно обычного движения. Ее появление может быть связано со стрессом, усталостью, напряжением, низким уровнем активности или непривычной активностью. Эти факторы делают спину чувствительной к нагрузкам.

4. Сканирование редко демонстрирует причину боли в спине. Оно помогает лишь немногим. Результаты исследования могут говорить о множестве пугающих вещей: протрузии, воспалении суставов, дегенерации, смещении дисков. Но исследования показывают, что такие находки нередки и среди людей, у которых боли в спине нет. Данные этих исследований не всегда могут объяснить тяжесть состояния человека.

5. Боль во время упражнений и движения не означает, что вы наносите себе вред. При длительной боли позвоночник и окружающие его ткани становятся более чувствительными. Боль при движении часто указывает на то, как остро организм ощущает раздражение, а не на степень повреждения. Поэтому это нормально чувствовать некоторую боль, когда начинаете упражняться. Она может стать меньше со временем, когда организм привыкнет к такой активности. На самом деле, упражнения и движение – важнейшие методы борьбы с болью.

6. Боль в спине – не следствие неправильной позы. Разнообразие поз не вредит спине. Не нужно бояться расслабиться во время выполнения рутинных действий.

7. Слабый мышечный каркас спины – тоже не причина боли. Сила мышц очень важна, но постоянное напряжение мышц не поможет против боли. Мышцы нужно регулярно расслаблять.

8. Спине сложно переносить регулярные нагрузки и сгибание. Подъем тяжестей делает спину сильнее, а нагрузка и движение делают ее здоровее. Главное – наращивать нагрузку постепенно и тренироваться регулярно.

9. Обострение боли не означает, что вы повредили спину. Хоть обострения и вызывают беспокойство, они очень редко связаны с повреждением тканей. Для предупреждения обострений нужно стараться избегать недосыпания, перенапряжения, стресса, беспокойств, плохого настроения, низкой активности и непривычных нагрузок. При обострении важно сохранить нормальный настрой и продолжать двигаться.

10. Инъекции, операции и сильные препараты обычно не лечат. Точнее, у них нет долгосрочного эффекта. При использовании любого метода лечения нужно взвешивать и его побочные эффекты.

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