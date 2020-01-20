Зеленский заявил о введении двойного гражданства для репатриантов из США

Киев готовит реформу, касающуюся представления двойного гражданства для живущих в США украинцев, чтобы те имели возможность вернуться домой. Об этом заявил украинский президент Владимир Зеленский в интервью Newsweek.

По словам Зеленского, Вашингтон — стратегический партнер Киева. Президент поблагодарил американские власти за поддержку, которую они оказывают Украине.

«Наша молодежь очень позитивно относится к США, и мы надеемся, что все больше нашей молодежи сможет получить большое образование в американских университетах, которые являются одними из лучших в мире. Мы рады за людей, которые едут и получают опыт, но мы также хотели бы, чтобы наша диаспора в США имела возможность вернуться, поэтому работаем над реформой двойного гражданства», — сказал украинский президент.

Ранее глава украинской Государственной миграционной службы Максим Соколюк заявил, что власти решили узаконить двойное гражданство, поскольку Украина нуждается в росте численности населения для развития. Он отметил, что власти не будут требовать от людей отказаться от паспорта другой страны ради украинского.

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