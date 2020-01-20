Автоновости: Audi приготовила для России кроссовер Q5 от ателье ABT

Автомобили от знаменитого немецкого тюнинг-ателье ABT официально в России не продаются. Но в Audi решили отчасти это исправить, представив ограниченную спецсерию кроссовера Q5 с обвесом от этого производителя.
В феврале российские дилеры начнут продавать кроссовер Q5 в специальной лимитированной серии ABT Edition.
"Горячие" кроссоверы Audi SQ7 и SQ8 получили безиновый V8
Количество автомобилей будет ограничено, а отличаются они специальным аэродинамическим обвесом от ателье ABT Sportsline, который включает в себя измененные передний и задний бамперы, накладки на пороги, двери и выхлопную систему, а также спойлер на крышку багажника.
Audi Q5 ABT Edition предлагается с бензиновым турбодвигателем 2,0 TFSI мощностью 249 л. с. (370 Нм). Он сочетается с 7-ступенчатым "роботом", набирает 100 км/ч за 6,3 с и разгоняетсяд о 237 км/час.
Цены на Audi Q5 ABT Edition назовут ближе к старту продаж, но они явно будут выше обычного Q5 с тем же 249-сильным мотором, который стоит от 3,33 млн рублей.
Q5 ABT Edition — не единственная новинка Audi для России на этот год. Так, в в первом квартале 2020 года до нашего рынка должны добраться купе-кроссовер Q3 Sportback, обновленные кросс-универсал A6 Allroad и полноразмерный кроссовер Q7, "заряженные" модели S6/S7/S8, а также кроссоверы SQ7/SQ8, сообщает "Автостат".
Во втором квартале ждем обновленные A4 и A5, RS 6/RS 7, Audi RS Q8, а также первый серийный электромобиль марки e-tron и электрический купе-кроссовер e-tron Sportback.
СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет
Последнее: Автомобили от знаменитого немецкого тюнинг-ателье ABT официально в России не продаются. Но в Audi решили отчасти это исправить, представив ограниченную спецсерию кроссовера Q5 с обвесом от этого производителя. В феврале российские дилеры начнут продавать кроссовер Q5 в специальной лимитированной серии ABT Edition. "Горячие" кроссоверы Audi SQ7 и SQ8 получили безиновый V8 Количество автомобилей будет ограничено, […]
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
- НАБУ завершило расследование в отношении Белоцерковца / 25 ноября
- Гаджеты: YouTube защитит пользователей от агрессивных высказываний / 13 декабря
- Во время выступления Верки Сердючки у женщины начались схватки / 2 декабря
- 24,5% украинцев считают, что выборы на оккупированных территориях могут пройти через несколько лет после восстановления контроля над ними – опрос / 7 декабря
- Кононенко: В комментариях под статьями интернет-СМИ собираются сумасшедшие / 6 декабря
- Бабин: Россияне через агентов влияния лоббируют снятие с Севастополя особого статуса. Сейчас начнут распускать слухи, что Зеленский сдал город / 17 декабря
- CNN — Скотленд-Ярд будет расследовать инцидент на Лондонском мосту как теракт / 29 ноября
- «Вещи никогда не будут прежними». Основатель Roxette Гессле высказался о смерти Фредрикссон / 11 декабря