Автоновости: Audi приготовила для России кроссовер Q5 от ателье ABT

Автомобили от знаменитого немецкого тюнинг-ателье ABT официально в России не продаются. Но в Audi решили отчасти это исправить, представив ограниченную спецсерию кроссовера Q5 с обвесом от этого производителя.

В феврале российские дилеры начнут продавать кроссовер Q5 в специальной лимитированной серии ABT Edition.

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Количество автомобилей будет ограничено, а отличаются они специальным аэродинамическим обвесом от ателье ABT Sportsline, который включает в себя измененные передний и задний бамперы, накладки на пороги, двери и выхлопную систему, а также спойлер на крышку багажника.

Audi Q5 ABT Edition предлагается с бензиновым турбодвигателем 2,0 TFSI мощностью 249 л. с. (370 Нм). Он сочетается с 7-ступенчатым "роботом", набирает 100 км/ч за 6,3 с и разгоняетсяд о 237 км/час.

Цены на Audi Q5 ABT Edition назовут ближе к старту продаж, но они явно будут выше обычного Q5 с тем же 249-сильным мотором, который стоит от 3,33 млн рублей.

Q5 ABT Edition — не единственная новинка Audi для России на этот год. Так, в в первом квартале 2020 года до нашего рынка должны добраться купе-кроссовер Q3 Sportback, обновленные кросс-универсал A6 Allroad и полноразмерный кроссовер Q7, "заряженные" модели S6/S7/S8, а также кроссоверы SQ7/SQ8, сообщает "Автостат".

Во втором квартале ждем обновленные A4 и A5, RS 6/RS 7, Audi RS Q8, а также первый серийный электромобиль марки e-tron и электрический купе-кроссовер e-tron Sportback.

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Последнее: Автомобили от знаменитого немецкого тюнинг-ателье ABT официально в России не продаются. Но в Audi решили отчасти это исправить, представив ограниченную спецсерию кроссовера Q5 с обвесом от этого производителя. В феврале российские дилеры начнут продавать кроссовер Q5 в специальной лимитированной серии ABT Edition. "Горячие" кроссоверы Audi SQ7 и SQ8 получили безиновый V8 Количество автомобилей будет ограничено, […]