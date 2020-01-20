Жительница Тулы обнаружила в своем туалете змею

Жительница Тулы, вернувшись из отпуска, обнаружила в своем туалете змею, которая ползла по ободку унитаза. Пресмыкающееся уползло до прибытия соответствующих служб, есть вероятность, что змея заползет в другую квартиру.
Сотрудники экзотариума определили по фото, что в туалет к женщине, вероятно, заполз маисовый полоз, который не является ядовитым. Змея могла уползти от кого-то из соседей, информирует «Первый тульский».
Владельцы квартиры обеспокоились судьбой пресмыкающегося, так как полоза могут съесть крысы, или же он получит переохлаждение. Они обходят соседей с предупреждением о том, что к ним может заползти змея. Сотрудники экзотариума также обратились к жильцам с просьбой не убивать пресмыкающееся, а накрыть его ведром или тряпкой до прибытия специалистов.
В августе в туалет пермской квартиры, где проживает многодетная семья, заполз питон.
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Последнее: Жительница Тулы, вернувшись из отпуска, обнаружила в своем туалете змею, которая ползла по ободку унитаза. Пресмыкающееся уползло до прибытия соответствующих служб, есть вероятность, что змея заползет в другую квартиру. Сотрудники экзотариума определили по фото, что в туалет к женщине, вероятно, заполз маисовый полоз, который не является ядовитым. Змея могла уползти от кого-то из соседей, информирует […]
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