О строительстве власти при капитализме и социализме

В современной литературе государственная власть изучается как явление, т. е. с её внешних проявлений — социологических, политологических, психологических и иных позиций. В юридической науке она изучается, прежде всего, как институт конституционного права, рассматриваются конституционное регулирование различных сторон, элементов этого института, способы (модели) организации го­сударственной власти. В этом и проявляются внешние признаки власти, а именно способы достижения цели. В свою очередь цель определяется типом общественно-экономической формацией – это капитализм или социализм. Цели социализма и капитализма были определены и они – цели, соответствуют в форме законов предложенны И. В. Сталиным. В тоже время известно, что для достижения цели надо решить 100 (цифра условная) задач, а каждая задача может быть решена 100 способами. Следовательно, с этих позиций в рамках, например, республики может быть 10 000 вариантов организаций государственной власти. В мире больше 150 государств и в каждом свой вариант организации государственной власти – по крайней мере, по названиям её структурных подразделений. Поэтому если 10 000 вариантов организации гос. власти умножить на 150, то получим 15 000 000 вариантов! Следовательно, рассматривать всё бессмысленно. Тем не менее, так и поступают исследователи, а куда им деться – теория социализма и капитализма представлена была только на уровне рассуждений Поэтому поступим следующим образом, в представим перечень книг ,в которых определено, что власть — это сложная структура, но её авторы

не опирались на какую-либо теорию в классическом понимании этого слова (абстрактное представление объекта исследования), а отображали наблюдаемую ими объективную реальность. Сейчас другие условия решения данной проблемы, а именно разработаны:

: «Основы теории экономических систем»,

«Проблемы федерализма и пути их решения»

(идеология, религия, экономика),

«Теория социализма и капитализма»

Философия экономики социализма и капитализма»

Появление этих работ привели к разрешению проблемы кризиса в теории экономики. Были предложены абстрактные представления экономик социализма и капитализма и соответствующие им государств. Поскольку они относятся к любым государствам на Земле, то теперь наука располагает законами развития экономик и устройства соответствующих государств. С позиции философии, то разрешена проблема множественности экономических законов и теорий (свыше 50 – ти), которые и были тормозом в её развитии.

При социализме правит партия, которая как элемент входит в структуру экономики и во всю вертикаль власти – от поселений (предприятий, фирм и проч.) до федерального уровня. Партия формулирует цель и управляет управляющими. Её члены известны по фамильно, а её руководство избирается в рамках самой партии. Она контролирует выборность или формирование всех органов: законодательных, исполнительных и судебных. При капитализме правит элита на всех иерархических уровнях. Как и каким образом, она входит в структуру государства, имеются только общие представления о связях, которые на рисунках показаны пунктирными линиями, не известно. Не известен её персональный состав по фамильно. Известна только общая цель элиты, при капитализме сформулированная И. В. Сталиным в форме закона. Краткая характеристика цели – получение максимальной прибыли. Тем не менее, наличие элиты в структуре капиталистического государства явление обязательное. Без неё государство развалится, ибо власть по либеральной идеологии не будет вмешиваться в экономику (см. Стратегию 2020) и бизнес, который тоже входит в структуру экономики, каждый из представителей которого преследует свои, ему одному известные цели, просто приведёт экономику и государство к хаосу (кризису). Элита при капитализме принимает непосредственное участие в персональном формировании власти. Элита заставляет власть управлять экономикой, так как ей (элите) выгодно. Она же объявляет и начало, и конец кризиса в государстве, а не экономисты, журналисты, политологи и проч. Партий при капитализме столько, сколько можно придумать лозунгов и сколько олигархов в отдельности или в купе могут их содержать. Они участвуют в выборах и как бы разрабатывают (отрабатывают) законы. При коммунизме будет власть народа, что в переводе на греческий язык звучит как демократия. Что это такое и когда это будет – не известно. Современные представления о коммунизме – это, прежде всего мечты и не более того, которые выражаются в одних как надежда на что-то светлое и счастливое, а в других как страшное и тёмное. Многие деятели, не представляя, как устроены государства при социализме и капитализме, утверждают, что они знают, что такое коммунизм, и утверждают, что они своими действиями забивают «кол в гроб коммунизма». Поскольку изложенный ниже материал, опирается на теорию и рассматривать всевозможные 150 вариантов построения власти в каждом государстве, не имеет смысла, то рассмотрим вопрос построения власти в государстве с позиций понимания его разработчиками конституций. Поступим простейшим образом, приведём выдержки из конституций разных стран и посмотрим, настолько их авторы представляли, принципы построения власти. С позиции изложенного выше, то в конституциях должны отображаться, если это государство капиталистическое, то властью должна быть элита, а если социалистическое, то властью должна быть партия. Конституция Французской республики Статья 1. (Конституционный закон N 95-880 от 4 августа 1995 г., ст. 8-I и 8-II) "Франция является неделимой, светской, демократической и социальной Республикой. Она обеспечивает равенство перед законом всем гражданам, независимо от происхождения, расы или религии. Она уважает все верования"*(10). (Конституционный закон N 2003-276 от 28 марта 2003 г.) "Ее организация является децентрализованной». Курсив и подчёркнуто автором. Видим, что в основном законе Французской республики присутствуют и коммунизм, и капитализм — демократической и социальной Республикой. Демократия – это коммунизм, социальной республикой – это капитализм. Следовательно, создатели Конституции Французской республики не представляли разницы между этими словами. Для них это были просто красивые слова. Конституция Китайской народной республики Статья 1. Китайская Народная Республика есть социалистическое государство демократической диктатуры народа, руководимое рабочим классом и основанное на союзе рабочих и крестьян. Социалистический строй есть основной строй Китайской Народной Республики. Запрещается любым организациям или отдельным лицам подрывать социалистический строй. Статья 2. Вся власть в Китайской Народной Республике принадлежит народу. Народ осуществляет государственную власть через Всекитайское собрание народных представителей и местные собрания народных представителей различных ступеней. Народ в соответствии с положениями закона различными путями и в различных формах управляет государственными, хозяйственными, культурными и общественными делами. Статья 3. Государственные органы Китайской Народной Республики осуществляют принцип демократического централизма. Всекитайское собрание народных представителей и местные собрания народных представителей различных ступеней избираются демократическим путем, ответственны перед народом и находятся под его контролем. Все государственные административные органы, судебные органы и органы прокуратуры формируются собраниями народных представителей, ответственны перед ними и им подконтрольны. Разграничение полномочий центральных и местных государственных органов проводится по принципу всемерного развития инициативы и активности на местах при едином руководстве центра. . Статья 6. Основа социалистической экономической системы Китайской Народной Республики — социалистическая общественная собственность на средства производства, то есть общенародная собственность и коллективная собственность трудящихся масс. Социалистическая общественная собственность ликвидирует систему эксплуатации человека человеком, осуществляет принцип "от каждого — по способностям, каждому — по труду". На начальной стадии социализма государство поддерживает экономическую систему, при которой общественная собственность доминирует и другие формы собственности развиваются параллельно, придерживается системы, при которой распределение по ТРУДУ доминирует при сосуществовании с другими способами распределения. Статья 15. Государство претворяет в жизнь социалистическую рыночную экономику. В Конституции Китайской народной республики тоже есть слова « социалистическое государство демократической диктатуры народа, руководимое рабочим классом и основанное на союзе рабочих и крестьян.», которые показывают, что её разработчики не представляют структуру своего государства. Тем не менее, слова, что государство руководимое рабочим классом и основанное на союзе рабочих и крестьян, говорят о том, что это ближе к партии. Следовательно, в конституции подтверждено, Китай – это социалистическое государство, руководимое партией. В нём социалистическая общественная собственность на средства производства, то есть общенародная. Есть одно интересное, можно так сказать, вкрапление в конституцию КНР — это «Государство претворяет в жизнь социалистическую рыночную экономику» — социалистической рыночной экономики не бывает – это скорее придумка китайских идеологов. Рыночная экономика – это атрибут капитализма, движущей силой которого является конкуренция, а результатом является коррупция, с которым государство (Китай) ведёт непримиримую борьбу, вплоть до расстрела коррупционеров. Получается, что с одной стороны в государстве ведут борьбу с коррупцией, а с другой создают условия для возникновения этого явления. Наличие частной собственности не противоречит теории социализма, она просто должна участвовать в достижении цели социализма. Попытка распространить на экономическую платформу В. И. Ленина элементы платформы А. Смита ни к чему хорошему не приводит. Вспомним проблемы на фондовом рынке Китая в 2015 г., в Гонконге – в 2019 г.. Автор назвал эту проблему как «синдром китайской экономики» (такая запись о рыночной экономике есть и в других странах с экономической платформой В. И. Ленина – Вьетнам). Конституция Российской Федерации Преамбула Мы, многонациональный народ Российской Федерации, соединенные общей судьбой на своей земле, утверждая права и свободы человека, гражданский мир и согласие, соединяя исторически сложившееся государственное единство, исходя из общепризнанных принципов равноправия и самоопределения народов, чтя память предков, передавших нам любовь и уважение к Отечеству, веру в добро и справедливость, возрождая суверенную государственность РФ и утверждая незыблемость ее демократической основы , стремясь обеспечить благополучие и процветание России, исходя из ответственности за свою Родину перед нынешним и будущими поколениями, сознавая себя частью мирового сообщества, принимаем КОНСТИТУЦИЮ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ.

Глава 1. Основы конституционного строя

Статья 1

1. Российская Федерация — РФ есть демократическое федеративное правовое государство с республиканской формой правления.

Статья 7

1. Российская Федерация — социальное государство , политика которого направлена на создание условий, обеспечивающих достойную жизнь и свободное развитие человека.

В Конституции Российской Федерации есть слова , демократической основы, демократическое федеративное правовое государство – это коммунизм, т. е. фраза должна бы по смыслу звучать так «Россия есть коммунистическое федеративное правовое государство» — гениально!

В статье 7 есть слова социальное государство – это капитализм, т. е. должно бы по смыслу было бы записано «Российская Федерация – капиталистическое государство…». Эти противоречия в конституции говорят о том, что на время её разработки — 1993 г. разработчики не представляли разницу между этими словами, а опирались на красивое звучание этих слов – «у других есть такие слова, и мы запишем…»

Конституция Союза Советских Социалистических Республик Это — общество подлинной демократии, политическая система которого обеспечивает эффективное управление всеми общественными делами, все более активное участие трудящихся в государственной жизни, сочетание реальных прав и свобод граждан с их обязанностями и ответственностью перед обществом. Развитое социалистическое общество — закономерный этап на пути к коммунизму. ПОЛИТИЧЕСКАЯ СИСТЕМА Статья 1. Союз Советских Социалистических Республик есть социалистическое общенародное государство, выражающее волю и интересы рабочих, крестьян и интеллигенции, трудящихся всех наций и народностей страны. Статья 2. Вся власть в СССР принадлежит народу. Народ осуществляет государственную власть через Советы народных депутатов, составляющие политическую основу СССР.

Все другие государственные органы подконтрольны и подотчетны Советам народных депутатов.

Статья 3. Организация и деятельность Советского государства строятся в соответствии с принципом демократического централизма: выборностью всех органов государственн ой власти снизу доверху, подотчетностью их народу, обязательностью решений вышестоящих органов для нижестоящих. Демократический централизм сочетает единое руководство с инициативой и творческой активностью на местах, с ответственностью каждого государственного органа и должностного лица за порученное дело. Статья 6. Руководящей и направляющей силой советского общества, ядром его политической системы, государственных и общественных организаций является Коммунистическая партия Советского Союза. КПСС существует для народа и служит народу. Вооруженная марксистско-ленинским учением, Коммунистическая партия определяет генеральную перспективу развития общества, линию внутренней и внешней политики СССР, руководит великой созидательной деятельностью советского народа, придает планомерный научно обоснованный характер его борьбе за победу коммунизма. Все партийные организации действуют в рамках Конституции СССР. Конституция СССР наиболее близко была приближена к своему назначению. В ней есть демократия, демократический централизм -переход от социализма к коммунизму. В ней зафиксированы место и роль КПСС «Руководящей и направляющей силой советского общества, ядром его политической системы, государственных и общественных организаций является Коммунистическая партия Советского Союза». Было рассмотрено четыре конституции, которые принадлежат по современным представлениям государствам двух ОЭФ : Китайская народная республика и СССР – социализм, Французская республика, и Российская Федерация – капитализм. Казалось бы разные ОЭФ, но их конституциям присущ один и тот же недостаток, а именно, широкое использование слов «демократия» и «социальное государство». Не понятно, что авторы вкладывали в эти слова. Если слово «демократия» в понимании как «власть народа», то это будет при коммунизме. Однако, что такое коммунизм – неизвестно, а если кто-то считает, что он знает, то пусть нарисует структурную схему коммунистической экономики (элементы и связи между ними). Тем не менее, слово «народ» очень широко используется в конституциях. В капиталистических конституциях это слово носит скорее декоративный характер, авторы хотели подчеркнуть, что государство будет заботиться о народе. Хотя целью государства при капитализме – это максимальная прибыль собственников средств производства. То же относится и к словам «социальное государство» они несут всего лишь смысловую нагрузку, поскольку близки по звучанию к слову «социализм». Оно широко появилось после возникновения СССР, где действительно был социализм с ноября 1917 г. Почему так произошло? Причина проста – отсутствовала «Теория социализма и капитализма», и авторы писали конституции, исходя из своих представлений о строительстве государства и власти, без опоры на какую-либо теорию. В России, судя по всему, авторы писали «исходя из здравого смысла». Тогда, в 80 – 90 –х годах, прошлого века широко был распространён лозунг среди «демократов» тех времён: « Мы будем управлять Россией, опираясь на здравый смысл». Сейчас в российском обществе идёт дискуссия, что после почти за 30 –ти летнее существовании Конституции Российской Федерации, не следует ли в ней что-то подправить. Видимо да, надо что-то подправить. Не оставлять же в конституции слова по смысловому звучанию, которых «Российская федерация – коммунистическое государство …» в статье 1, а в статье 7 « …капиталистическое государство…». Это просто мнение автора. Сейчас часто в выступлениях политиков, представителей власти можно слышать слова о демократии, а после каждого приёма бюджета на следующий год, что он носит социальную направленность. Если это было допустимо раньше, то теперь, с появлением «Теории социализма и капитализма», эти слова из уст произносящего ничего не могут вызвать, кроме улыбки и понимания того, что он безнадёжно отстал. Он, то думает, что произносит умные слова, а в действительности тут уместны слова мальчика: «Король, то голый».

PS. Сейчас из группы по подготовке изменений в Конституции РФ появилось заявление типа того, что у нас всё почти готово и мы не будем надолго затягивать это мероприятие.

1. Как они собираются совместить ст.1 и ст. 7. РФ коммунистическое государство … или РФ капиталистическое государство…

2. Как быть с коррупцией — Оставлять ли под защитой конституции её составляющие?

3. Право — это надстройка, Оно находится над базисом ( по К. Марксу) — экономикой, а в группе ни одного экономиста (может не заметил) и проч. Андрей Яшник

СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет

Последнее: Жительница Тулы, вернувшись из отпуска, обнаружила в своем туалете змею, которая ползла по ободку унитаза. Пресмыкающееся уползло до прибытия соответствующих служб, есть вероятность, что змея заползет в другую квартиру. Сотрудники экзотариума определили по фото, что в туалет к женщине, вероятно, заполз маисовый полоз, который не является ядовитым. Змея могла уползти от кого-то из соседей, информирует […]