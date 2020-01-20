Нужно ли России остановить войну в Ливии?

Новостные заголовки последних недель уже не о войне в Сирии, а о войне в Ливии.

В январе 2020 года маршал Халифа Хафтар объявил в Ливии мобилизацию. Войска маршала захватывают город за городом, наступая на Триполи и подчинив себе большую часть страны. В итоге Ливия стала фигурировать в новостях чаще, чем Сирия, вытеснив сирийские события на второй план.

Главный сети редактор «Блокнот» Олег Пахолков о том, почему несчастная, разгромленная Ливия вдруг стала главным инфоповодом:

Первое. Мы помним, как в 2011 году Ливию полностью разбомбили, убили Каддафи. Прекрасную страну, которая жила богато, где были огромные социальные пособия, высокая зарплата медперсонала. Разбомбили ее от того, что Каддафи, по мнению Европы, «офигел», чрезмерно разбогател, на нефть требовал наличку – в посольстве США установили даже банковские печатные машины, чтобы доллары печатать прямо в Ливии и рассчитываться. Никакому безналу он не верил, знал, что всегда могут остановить оплату. Каддафи вообще стал говорить о золотом динаре, о том, что надо делать общую африканскую валюту, и слать американцев и европейцев нафиг, потому что свои природные богатства надо продавать дорого. И разумеется, такие мысли Каддафи не простили. Всё вертится вокруг нефти. Нефти и прочих ресурсов, которые дорожают вместе с нефтью.

Итак Ливию разбомбили, уничтожили, племена разорвали всё на куски. Что же стало с ливийской нефтью? Государство Ливия сейчас уже не торгует нефтью, торгуют те или иные бандформирования. И в среднем цена в 5-10 раз дешевле, чем когда ее продавало государство Ливия. По-бандитски, «по понятиям» покупают и перепродают. Военные, преступники, те же члены запрещенной в России ИГ – они и торгуют этой нефтью. Всем плевать на миллионы беженцев, на десятки тысяч жертв. В Ливии действуют посредники – есть те, кто покупает ее за 10% от цены, а продает за 100%. Огромный навар – насколько барж туда-сюда продал, и ты миллиардер.

А что же сейчас происходит в Ливии? Появился маршал Халифа Хафтар, который взял под контроль 90% Ливии. И самое главное, что ливийский народ видит в нем нового Каддафи, видит в нем будущее, видит в нем залог спокойствия. Его встречают с цветами.

Кто же он? Это выпускник нашей Фрунзенской военной академии, его заместитель – выходец из нашего Рязанского десантного училища, это ребята, которые прекрасно говорят по-русски. И вот этот маршал закрыл продажу нефти в Ливии, пока всё не успокоится. И тут начали орать все, вплоть до генсека ООН: «Не бомбите месторождения! Откройте торговлю ливийской нефтью!»

То есть тысячи жертв не интересует никого, а всех интересует, будет ли Ливия торговать своей нефтью. Почему так заволновались европейские лидеры? Почему они бегают вокруг Путина и просят воздействовать на Хафтара: «Пусть нам откроют нефть!»

А все очень просто – если у США еще есть своя нефть (хотя Америка очень зависит от цен на общем нефтяном рынке), то у европейцев своей нефти нет вообще. И отсутствие ливийской нефти на рынке может привести к коллапсу европейской экономики. Тут они, уже добренькие, и собрались вокруг Путина: «Пожалуйста, пожалуйста!»

Нужно ли России сегодня вмешиваться? Нужно ли поддерживать наших союзников там, того же Хафтара? Да конечно нужно! Если мы не будем контролировать честные цены на нефть, то наша собственная нефть и газ тоже будут дешеветь. Так и устроят нам как в Советском Союзе, нефть 3 доллара. Поэтому мы должны жестко блюсти наши национальные интересы. И если есть в Ливии люди, которые хотят навести в стране порядок, хотят по честным ценам продавать свою нефть, то конечно это наши союзники, и мы должны им помогать – оружием, знаниями. Помогать навести в их стране порядок.

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Последнее: Новостные заголовки последних недель уже не о войне в Сирии, а о войне в Ливии. В январе 2020 года маршал Халифа Хафтар объявил в Ливии мобилизацию. Войска маршала захватывают город за городом, наступая на Триполи и подчинив себе большую часть страны. В итоге Ливия стала фигурировать в новостях чаще, чем Сирия, вытеснив сирийские события на […]