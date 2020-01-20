Глава Чувашии по-чиновничьи извинился за слова о том, что журналистов «надо мочить»

Он подчеркнул, что смысл его фразы был «неверно интерпретирован, искажен».
Глава Чувашии Михаил Игнатьев, предложивший накануне «мочить журналистов», принес извинения за свою фразу. Об этом сообщается на портале органов власти республики.
В пресс-релизе на сайте руководителя региона подчеркивается, что смысл его фразы был «неверно интерпретирован, искажен». «На самом деле он имел в виду людей, которые называют себя журналистами, но преследуют единственную цель — любыми путями дискредитировать власть. Эти люди приезжают в Чувашию из других регионов, их с республикой ничего не связывает, они не гнушаются никакими средствами, будь то провокации, в которые втягиваются даже священнослужители, или публикация откровенной лжи».
В своем выступлении Михаил Игнатьев призвал журналистское сообщество подвергать публичному порицанию таких «коллег», объясняется в сообщении. «Смысл моей речи был в другом, но, как бывает обычно, все передернули и переиначили. Я всегда корректно относился к журналистам, которые объективно критикуют, корректно подают статьи. У тех, чьи чувства задел словом „мочить“, я — человек с доброй душой — прошу прощения», — сказал Глава Чувашии.
Ранее Игнатьев раскритиковал работу в республике отдельных журналистов и блогеров, «которые приходят с разных регионов РФ, хорошо здесь устраиваются и начинают писать не знаю, о чем и о ком». «Поэтому нужно четко обозначить — надо их мочить, как в народе говорят. Надо мочить. Рассказывать, откуда они приехали, с какими помыслами, где живут, где трудятся, на чем зарабатывают. Об этом нужно говорить», — заявил он.
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