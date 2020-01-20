Россияне назвали цену путешествия своей мечты

20.01.2020, 18:28, Новости дня

Некоторые заявили, что на достойный отдых им хватит и пяти тысяч рублей.

Большинству россиян хватило бы 100 тысяч рублей, чтобы отправиться в поездку своей мечты. Такие данные привёл туристический поисковик Aviasales.

67 тысяч пользователей назвали цену идеального, по их мнению, путешествия: 35 процентов респондентов признались, что им достаточно ста тысяч рублей. С такой суммой на счету они хотели бы посетить Японию, Великобританию, Португалию, США, побывать в городах России или отдохнуть по системе «все включено» в Турции.

Около трети участников опроса (31 процент) сочли оптимальной суммой для отдыха 1 миллионов рублей. Ответившие таким образом заложили в эту сумму кругосветное путешествие, экспедицию на Северный Полюс и т.д.

В то же время нашлись 19 процентов опрошенных, которые посчитали, что идеальное путешествие можно организовать и за 50 тысяч рублей. Туристы из этой группы мечтают побывать на музыкальных фестивалях в Европе, провести отпуск на море в Сочи и съездить на шопинг в Италию.

Самая малочисленная группа потенциальных путешественников — 15 процентов — заявила, что на достойный отпуск хватит и пяти тысяч рублей.

Ранее были названы лучшие города России для бюджетного путешествия.



СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Последнее: Он подчеркнул, что смысл его фразы был «неверно интерпретирован, искажен». Глава Чувашии Михаил Игнатьев, предложивший накануне «мочить журналистов», принес извинения за свою фразу. Об этом сообщается на портале органов власти республики. В пресс-релизе на сайте руководителя региона подчеркивается, что смысл его фразы был «неверно интерпретирован, искажен». «На самом деле он имел в виду людей, которые называют […]

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

новости дня
ваши отзывы
Политика конфиденциальности - GDPR рыбинск

Интернет-проект РЫБИНСКonLine™ работает с 2002 года

Информационные материалы сайта транслируются в службы автоматической обработки и систематизации новостей

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected] или воспользуйтесь страницей Обратной связи

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

  Яндекс.Метрика