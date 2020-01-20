Россияне назвали цену путешествия своей мечты

Некоторые заявили, что на достойный отдых им хватит и пяти тысяч рублей.

Большинству россиян хватило бы 100 тысяч рублей, чтобы отправиться в поездку своей мечты. Такие данные привёл туристический поисковик Aviasales.

67 тысяч пользователей назвали цену идеального, по их мнению, путешествия: 35 процентов респондентов признались, что им достаточно ста тысяч рублей. С такой суммой на счету они хотели бы посетить Японию, Великобританию, Португалию, США, побывать в городах России или отдохнуть по системе «все включено» в Турции.

Около трети участников опроса (31 процент) сочли оптимальной суммой для отдыха 1 миллионов рублей. Ответившие таким образом заложили в эту сумму кругосветное путешествие, экспедицию на Северный Полюс и т.д.

В то же время нашлись 19 процентов опрошенных, которые посчитали, что идеальное путешествие можно организовать и за 50 тысяч рублей. Туристы из этой группы мечтают побывать на музыкальных фестивалях в Европе, провести отпуск на море в Сочи и съездить на шопинг в Италию.

Самая малочисленная группа потенциальных путешественников — 15 процентов — заявила, что на достойный отпуск хватит и пяти тысяч рублей.

Ранее были названы лучшие города России для бюджетного путешествия.

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