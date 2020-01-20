В Чечне заметили недельное отсутствие Кадырова

20.01.2020, 18:27, Новости дня

Глава Чечни 15 января объявил о своей временной нетрудоспособности.

Недельное отсутствие главы Чечни Рамзана Кадырова в медийном пространстве активно обсуждают в республике. Об этом пишет «Кавказский узел» со ссылкой на местных жителей.

Собеседники издания отметили, что Кадырова не было в Москве во время оглашения послания президента России Владимира Путина Федеральному собранию. Кроме того, руководитель Чечни отсутствовал на пятничной молитве в республике, хотя местные телеканалы всегда показывали его вместе с окружением.

Последний короткий видеоролик, снятый, предположительно, Кадыровым, был опубликован в Instagram-аккаунте online_chechnya. На кадрах запечатлен иллюминатор самолета во время ночного полета. Голос говорит за кадром: «Салам алейкум. Если что, мы на месте. Аллаху акбар. Ахмат — сила». Пользователи соцсети под записью призвали пропавшего Кадырова вернуться «назло шакалам».

Глава Чечни 15 января объявил о своей временной нетрудоспособности. Свои полномочия он передал председателю правительства Муслиму Хучиеву. Пресс-секретарь Кадырова Альви Каримов объяснил, что руководитель республики проходит курс лечения, «требующий медицинских процедур». По словам Каримова, Конституцией Чеченской Республики предусмотрено возложение исполнения обязанностей главы на председателя правительства в случае временной нетрудоспособности или нахождения в отпуске.

Ранее Кадырова обнаружили на фото немецкой армии



СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Последнее: Он подчеркнул, что смысл его фразы был «неверно интерпретирован, искажен». Глава Чувашии Михаил Игнатьев, предложивший накануне «мочить журналистов», принес извинения за свою фразу. Об этом сообщается на портале органов власти республики. В пресс-релизе на сайте руководителя региона подчеркивается, что смысл его фразы был «неверно интерпретирован, искажен». «На самом деле он имел в виду людей, которые называют […]

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

новости дня
ваши отзывы
Политика конфиденциальности - GDPR рыбинск

Интернет-проект РЫБИНСКonLine™ работает с 2002 года

Информационные материалы сайта транслируются в службы автоматической обработки и систематизации новостей

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected] или воспользуйтесь страницей Обратной связи

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

  Яндекс.Метрика