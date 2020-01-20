В Чечне заметили недельное отсутствие Кадырова

Глава Чечни 15 января объявил о своей временной нетрудоспособности.

Недельное отсутствие главы Чечни Рамзана Кадырова в медийном пространстве активно обсуждают в республике. Об этом пишет «Кавказский узел» со ссылкой на местных жителей.

Собеседники издания отметили, что Кадырова не было в Москве во время оглашения послания президента России Владимира Путина Федеральному собранию. Кроме того, руководитель Чечни отсутствовал на пятничной молитве в республике, хотя местные телеканалы всегда показывали его вместе с окружением.

Последний короткий видеоролик, снятый, предположительно, Кадыровым, был опубликован в Instagram-аккаунте online_chechnya. На кадрах запечатлен иллюминатор самолета во время ночного полета. Голос говорит за кадром: «Салам алейкум. Если что, мы на месте. Аллаху акбар. Ахмат — сила». Пользователи соцсети под записью призвали пропавшего Кадырова вернуться «назло шакалам».

Глава Чечни 15 января объявил о своей временной нетрудоспособности. Свои полномочия он передал председателю правительства Муслиму Хучиеву. Пресс-секретарь Кадырова Альви Каримов объяснил, что руководитель республики проходит курс лечения, «требующий медицинских процедур». По словам Каримова, Конституцией Чеченской Республики предусмотрено возложение исполнения обязанностей главы на председателя правительства в случае временной нетрудоспособности или нахождения в отпуске.

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