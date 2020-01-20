«Судья была не в настроении»: молодого отца отправили за решетку из-за 500-рублевого штрафа

Мировой судья не стала учитывать, что на иждивении у челнинца маленький ребенок и мать-инвалид.

Трое суток пришлось отсидеть за решеткой автомобилисту в Набережных Челнах из-за штрафа в 500 рублей. Штраф был выписан Александру М. за тонированные стекла. Причем нарушитель узнал о нем от сотрудников ГИБДД, которые его остановили на дороге 14 января. Там же на месте и оплатил эти 500 рублей. Но

водителя доставили в отдел полиции. Следующим же утром мировой судья участка №4 по Набережным Челнам Ландыш Ш. рассмотрели дело в режиме онлайн.

Она не учла ни того, что у Александра нет никаких неоплаченных штрафов, ни того, что на иждивении находится маленький ребенок и мать-инвалид 1 группы: арест на трое суток и всё! Хотя могла бы вынести и более мягкое наказание в широкой «линейке» за такое нарушение, но предпочла, чтобы нарушителя в наручниках отправили в спецприемник. Хотя в решении отмечалось, что отягчающих обстоятельств не было. На свободу он вышел 17 января.

Издание «Вечерняя Казань» сегодня опубликовала мнение экспертов, которые, надо признать, изначально не поверили в подобное решение и выразили удивление. Сотрудник юридического агентства «Процесс» Роберт Фазлеев высказал изданию мнение, что за столь суровым наказанием могло стать элементарно плохое настроение судьи. В связи с этим случаем издание напомнило историю с другим нарушителем — сыном мэра Казани. Тот оказался злостным неплательщиком и должен был 70 тысяч рублей, но его никто не посадил, даже не пожурили. Наверное, у судьи было хорошее настроение. Ранее сообщалось, что мажор на «Гелендвагене» вылетел на встречу, погибли два человека, но гаишники его отпустили.

СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет

Последнее: Он подчеркнул, что смысл его фразы был «неверно интерпретирован, искажен». Глава Чувашии Михаил Игнатьев, предложивший накануне «мочить журналистов», принес извинения за свою фразу. Об этом сообщается на портале органов власти республики. В пресс-релизе на сайте руководителя региона подчеркивается, что смысл его фразы был «неверно интерпретирован, искажен». «На самом деле он имел в виду людей, которые называют […]