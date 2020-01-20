Грузинская оппозиция анонсировала акции протеста у посольства США

Вице-спикер парламента Грузии от оппозиционного «Альянса патриотов» Ирма Инашвили анонсировала акции протеста у посольства США из-за деятельности в стране Национально-демократического института США (NDI), который она заподозрила в угрозе безопасности Грузии, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

Она обвинила офис NDI в угрозе государственным интересам из-за предвзятых политических исследований и потребовала расследовать возможные факты коррупции.

«26 января мы проведем акцию протеста у посольства США из-за деятельности этого института, а также Международного Республиканского института (IRI)», – сообщила она.

По ее словам, эти исследования «лживы, предвзяты, уродуют действительность» в пользу партии экс-президента Михаила Саакашвили «Единое национальное движение».

«Эти исследования создают угрозу Грузии и являются проблемой государственной безопасности», – сообщила Ирма Инашвили.

«По нашим данным, только три процента населения Грузии доверяют этим опросам, которые противоречат реальному общественному мнению. Нам навязывают другую реальность и лживые данные. Надо расследовать, нет ли в этом коррупционной составляющей», – сказала зампред парламента.

Ранее и власти Грузии выразили открытое недовольство деятельностью в стране Национально-демократического института США, регулярные опросы которого отличаются неточностями и трактуются как поддержка оппозиции.

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