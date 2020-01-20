ЕС решил ввести санкции против Турции

Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель сообщил, что главы МИД 28 стран ЕС поручили Совету ЕС подготовить санкции против физических и юридических лиц Турции, ответственных за проведение геологоразведочных работ на шельфе Кипра.

«Мы также обсудили ситуацию с новым бурением Турцией в Средиземноморье, министр Кипра проинформировал нас по ней. Мы договорились попросить соответствующие органы Советы финализировать работу по внесению в черный список физических и юридических лиц Турции, ответственных за незаконное бурение, против которых должны быть введены санкции», – сказал Боррель, передает ТАСС.

В июле страны ЕС уже одобряли введение экономических и политических санкции против Турции. Однако Турция тогда пообещала активизировать добычу газа в районе Кипра в ответ на санкции ЕС.

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