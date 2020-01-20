Компания Audi привезёт в Россию лимитированную серию кроссовера Q5 ABT Edition

20.01.2020, 18:21, Разное

Представитель немецкого автопрома компания Audi привезёт в Россию лимитированную серию кроссовера Q5 ABT Edition. Старт продаж тюнингованной модели запланирован на февраль текущего года, но о стоимости информация на данное время отсутствует.
От базовой версии спецсерия Audi Q5 отличается наличием аэродинамического обвеса от известного тюнинг-ателье ABT Sportsline. Кроме того, изменения коснулись бамперов, дверей, выпускной системы, накладок на пороги и спойлера на багажном отсеке. По информации представительства Audi в России, для покупки будет доступна ограниченная серия Q5 ABT Edition, но точное количество экземпляров пока также остаётся неизвестным.

Обновлённый кроссовер представят россиянам с увеличенным списком дополнительного оборудования. Audi Q5 ABT Edition появится в продаже с 2-литровым бензиновым агрегатом TFSI, генерирующим до 249 «лошадей». С данным двигателем кроссовер до первой «сотни» разгоняется за 6,3 сек.



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Последнее: Представитель немецкого автопрома компания Audi привезёт в Россию лимитированную серию кроссовера Q5 ABT Edition. Старт продаж тюнингованной модели запланирован на февраль текущего года, но о стоимости информация на данное время отсутствует. От базовой версии спецсерия Audi Q5 отличается наличием аэродинамического обвеса от известного тюнинг-ателье ABT Sportsline. Кроме того, изменения коснулись бамперов, дверей, выпускной системы, накладок […]

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