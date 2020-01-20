Опубликованы характеристики нового самого дешёвого смартфона Nokia

В федеральной комиссии по связи (FCC) появился сертификат нового смартфона Nokia, получившего модельный номер TA-1207. По мнению зарубежных экспертов, на рынке он появится под названием Nokia 1.3, а его стоимость будет являться относительно невысокой.

Стали известны и габариты девайса: 146,5 х 71 миллиметр. Практически такими же размерами обладает смартфон Nokia 2.2. Таким образом, существует высокая вероятность того, что новинка будет обладать аналогичным 5,7- или 5,8-дюймовым дисплеем. Согласно сведениям FCC, ёмкость аккумулятора составит чуть более 2,9 тысяч мАч.

Среди других технических характеристик стоит выделить наличие у Nokia 1.3 более качественной камеры и операционной системы Android 10 (Go Edition). Информации о дате дебютного показа телефона не предоставлено, однако эксперты считают, что это мероприятие состоится уже совсем скоро.

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