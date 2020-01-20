Гаджеты: Смартфон Realme XT получил Android 10 с новой оболочкой

20.01.2020, 18:21, Разное

Смартфон Realme XT, представленный в сентябре прошедшего года, получил привлекательную стоимость в 20 тысяч рублей, а теперь, по заявлению разработчиков, будет продаваться с ОС Android 10 и новой оболочкой.
Осенью Realme XT показал высокие результаты продаж, ведь при бюджетной стоимости он получил неплохие характеристики. Работает гаджет на основе SoC Snapdragon 712, а в список оснащения входит передовая камера на 64 Мп. В Китае смартфон получил стоимость в 210 долларов, а в РФ его можно купить за 20 тысяч рублей.

Теперь же разработчики представили для данной модели новую оболочку, ставится она на уже известную и популярную ОС Android 10. Для установки Realme UI программа запросит чуть более 3,5 Гб памяти, но в итоге владельцы получат список полезных программ, связанных как с системой, так и самой оболочкой.



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