Елизавета Пескова впервые за долгое время прокомментировала взаимоотношения с Татьяной Навкой

В начале декабря Forbes Russia взял интервью у трех дочерей знаменитых отцов: дочки теннисиста Евгения Кафельникова Алеси Кафельниковой, дочки бизнесмена Олега Тинькова Дарьи Тиньковой и дочки пресс-секретаря президента Российской Федерации Дмитрия Пескова Елизаветы Песковой. А на днях журнал опубликовал на своем YouTube-канале полную версию беседы с последней.

За почти полтора часа она рассказала о своей нынешней жизни в России и за границей, заработке, политических взглядах и многом другом. Также Елизавета затронула тему семейных взаимоотношений: она призналась, что с 18 лет обеспечивает себя сама и родители ей финансово не помогают. Лиза рассказала, что с мамой, Екатериной Солоцинской, она редко беседует по душам, в отличие от известного отца — ему она может рассказать самое сокровенное.

Лиза Пескова

Высказалась Елизавета и об отношениях с мачехой — фигуристкой Татьяной Навкой. Лиза честно призналась, что долгое время не подпускала к себе Татьяну и не одобряла появление в семье новой возлюбленной отца. Свои острые публичные высказывания в адрес спортсменки она вспоминает как момент слабости и подростковой вспыльчивости. Лишь спустя годы Навка смогла стать для нее близким человеком, которому она доверяет.

Я очень рада, что спустя шесть лет у нас с ней наконец-то настоящие искренние дружеские отношения. Мы к этому долго шли. Ко мне осознание многих вещей пришло в 20−21 год. Таня — это тот человек, к которому я могу прийти и получить у нее какой-нибудь совет. Получилось так, что я с каждым членом семьи выстроила дружеские взаимоотношения, и я реально занимаюсь своей жизнью. Члены моей семьи — это друзья, прежде всего,

— рассказала Лиза в беседе с журналистом.

Татьяна Навка и Дмитрий Песков с дочерьми

Полную версию интервью с дочерью пресс-секретаря можно посмотреть ниже, а наиболее яркие цитаты всех трех девушек мы собрали здесь.

Напомним, Татьяна Навка и Дмитрий Песков познакомились в 2010 году, а спустя 4 года у них родилась дочь Надежда. В июне 2015-го знаменитости расписались, а 1 августа того же года сыграли свадьбу. У Татьяны подрастает есть еще одна дочь — 19-летняя Александра (Алексия) от фигуриста Александра Жулина, а у Дмитрия — четверо детей от прошлых браков: 29-летний сын Николай от Анастасии Буденной, 22-летняя Елизавета, 16-летний Мика и 12-летний Дени от Екатерины Солоцинской. Татьяна Навка с супругом Дмитрием Песковым и детьми

СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет

Последнее: В начале декабря Forbes Russia взял интервью у трех дочерей знаменитых отцов: дочки теннисиста Евгения Кафельникова Алеси Кафельниковой, дочки бизнесмена Олега Тинькова Дарьи Тиньковой и дочки пресс-секретаря президента Российской Федерации Дмитрия Пескова Елизаветы Песковой. А на днях журнал опубликовал на своем YouTube-канале полную версию беседы с последней. За почти полтора часа она рассказала о своей […]