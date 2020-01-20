Идиллия: Майли Сайрус и Коди Симпсон на парковке больницы в Беверли-Хиллз после слухов о расставании

Влюбленные с завидным упорством продолжают опровергать всевозможные негативные слухи о себе в зарубежных СМИ: чуть ли не каждую неделю журналисты пишут о том, что Майли Сайрус и Коди Симпсон расстались. Так было в конце ноября накануне дня рождения певицы, когда ей сделали операцию на голосовых связках, из-за чего именинница отметила праздник только в компании семьи и бойфренда. Аналогичная ситуация произошла и перед Новым годом. Ряд таблоидов распространил тогда новость об измене певца: якобы его видели в Рождество за поцелуями с другой девушкой в одном из баров Нью-Йорка. Сам парень назвал обвинения «глупыми» и рассказал, что провел рождественские и новогодние праздники со своей девушкой в ее доме в Нэшвилле, штат Теннесси.

А на прошлой неделе и спустя несколько дней после праздника в честь 23-летия Коди Симпсона пара впервые в 2020 году попала в объективы папарацци, однако в сети снимки оказались лишь сегодня. Майли и Коди поймали на парковке частного медицинского центра Cedars Sinai Medical Center в Беверли-Хиллз, Лос-Анджелес. Влюбленные долго целовались, прежде чем сесть в автомобиль, и выглядели очень счастливыми. Учитывая место, где они находились (эта больница известна тем, что ее выбирают в качестве роддома большинство звезд — в том числе месяц назад там появилась дочь Кэмерон Диас, как стало известно из свидетельства о рождении малышки), поклонники певицы подозревают, что она беременна. Однако сама Майли пока предпочитает игнорировать вопросы и комментарии в социальных сетях. Оно и понятно — еще будучи в браке с Лиамом Хемсвортом, она говорила, что не собирается рожать экс-любимому детей и что по-прежнему любит женщин:

У меня гетеросексуальные отношения, но я все еще очень сексуально привлекаю женщин… Я определенно не вписываюсь в стереотипную роль жены. Мне даже не нравится это слово.

Напомним, 27-летняя Майли Сайрус начала встречаться с певцом Коди Симпсоном почти сразу после расставания с мужем, актером Лиамом Хемсвортом. Причем бракоразводный процесс между Майли и Лиамом еще продолжается: 24 декабря прошлого года они только подали в один из судов Лос-Анджелеса документы, свидетельствующие о том, что соглашение по разводу достигнуто. Этот жест был приурочен к еще одной памятной для пары дате: 23 декабря прошел ровно год с тех пор, как Майли и Лиам связали себя узами брака. Процесс продлится около полугода, и по-настоящему свободными они оба станут лишь в марте. Но ни Майли, ни Лиама этот факт не останавливает от того, чтобы завязывать новые отношения. Так, Лиам уже успел повстречаться с актрисой Мэддисон Браун, а сейчас он с головой погрузился в роман с моделью Габриэллой Брукс. Личная жизнь Майли за последние полгода была еще более активной: сразу после новостей о разводе она начала проводить все свободное время с блогером Кейтлин Картер, но их связь продлилась недолго. Спустя пару месяцев папарацци начали видеть ее в компании музыканта Коди Симпсона. Следуя примеру (почти) бывшего мужа, Майли также представила новую вторую половинку маме.

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