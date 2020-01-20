Запрет на другое гражданство для сенаторов внесут в Конституцию

В Конституции пропишут запрет для сенаторов иметь другое гражданство или вид на жительство в другом государстве, сейчас это регулируется федеральным законом, сказал глава конституционного комитета Совета Федерации Андрей Клишас.
«Данный запрет будет прописан в конституции, сейчас (эта норма) есть в специальном законе», – передает его слова РИА «Новости».
Клишас добавил, что в Совфеде сейчас нет таких сенаторов, так как это запрещено законом «О порядке формирования Совета Федерации», где отмечается, что кандидатом для наделения полномочиями сенатора не может быть человек, имеющий гражданство иностранного государства либо вид на жительства.
Напомним, в поправках к Конституции предложено также закрепить, что депутатом Госдумы может быть избран гражданин, достигший 21 года и не имеющий иностранного гражданства либо вида на жительство.
В законопроекте, который внес на рассмотрение Госдумы президент Владимир Путин, также предлагается закрепить нормы об индексации пенсий, зависимость МРОТ от величины прожиточного минимума и новые требования к кандидатам в президенты и депутатам.
СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет
Последнее: В Конституции пропишут запрет для сенаторов иметь другое гражданство или вид на жительство в другом государстве, сейчас это регулируется федеральным законом, сказал глава конституционного комитета Совета Федерации Андрей Клишас. «Данный запрет будет прописан в конституции, сейчас (эта норма) есть в специальном законе», – передает его слова РИА «Новости». Клишас добавил, что в Совфеде сейчас нет […]
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
- Лидер Ирана расплакался на похоронах Сулеймани / 6 января
- Медбрата обвинили в изнасиловании коллеги в Петербурге / 20 января
- Сутки на Донбассе. Боевики открывали огонь восемь раз / 24 ноября
- Зеленский: 29 декабря должен быть обмен удерживаемыми лицами. Мы ждем этого / 28 декабря
- В судебном процессе Маркива использовали сюжеты российских и сепаратистких СМИ – The New York Times / 19 декабря
- Десант Дедов Морозов высадился на крышу детской больницы в Москве / 27 декабря
- Боевики сбросили бомбы с беспилотников на сирийских военных / 19 декабря
- Разработчики законопроекта о легализации игорного бизнеса попали в ловушку – президент МСЛ / 16 декабря