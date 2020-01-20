«Глазами своего будущего мужа». Невеста героя шоу «Холостяк 9» Квиткова показала тело в купальнике

20.01.2020, 18:18, Новости дня

Победительница проекта «Холостяк 9» на телеканале СТБ Дарья Квиткова разместила в Instagram фото в раздельном купальнике.

«Глазами своего будущего мужа. Фото к публикации было разрешено», – написала она.

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Глазами своего будущего мужа * Фото к публикации было разрешено *

Публикация от Daria Kvitkova * (@kvittkova) 19 Янв 2020 в 5:12 PST

17 января Добрынин на Бали сделал Квитковой предложение стать его женой.

«Мой самый лучший мужчина», – написала она.

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Мой самый лучший мужчина *

Публикация от Daria Kvitkova * (@kvittkova) 17 Янв 2020 в 3:57 PST

Никита Добрынин родился 30 декабря 1987 года в поселке городского типа Провидение Чукотского автономного округа. В 1991 году вместе с семьей вернулся в Черновцы, откуда родом его родители.

В 2008 году Добрынин переехал в Киев и начал работать ведущим «Русского радио Украина», в 2014-м начал работу на канале М1. С 2017 года он возглавляет редакцию мужского журнала XXL.

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»



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Последнее: Победительница проекта «Холостяк 9» на телеканале СТБ Дарья Квиткова разместила в Instagram фото в раздельном купальнике. «Глазами своего будущего мужа. Фото к публикации было разрешено», – написала она. Посмотреть эту публикацию в Instagram Глазами своего будущего мужа * Фото к публикации было разрешено * Публикация от Daria Kvitkova * (@kvittkova) 19 Янв 2020 в 5:12 PST 17 января […]

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