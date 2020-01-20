Украина заняла 56 место в рейтинге инновационных экономик Bloomberg

Украина заняла 56 строчку в рейтинге Bloomberg Innovation Index, ежегодно составляемом агентством Bloomberg.

В прошлом году Украина занимала 53 место, но в этом году ее опередили Саудовская Аравия, Индия и Катар.

Первое место заняла Германия; Южная Корея, которая возглавляла рейтинг последние шесть лет, – на второй строчке. В первую десятку также вошли Сингапур, Швейцария, Швеция, Израиль, Финляндия, Дания, США и Франция.

Китай занял 15 место, Россия – 26-е, Венгрия – 28-е (поднялась на четыре позиции), Румыния – 32-е (потеряла три позиции), Турция – 35-е (опустилась на две позиции). Эстония сохранила 36 место с прошлого года, следом за ней расположились Латвия (поднялась на пять позиций) и Литва (потеряла одну позицию).

В 2018-м Украина занимала 46 место в рейтинге.

Bloomberg публикует инновационный рейтинг восемь лет. При его составлении агентство учитывает расходы государств на научные исследования и развитие, наличие производственных мощностей, продуктивность труда, активность патентной деятельности и количество высокотехнологичных публичных компаний. Всего в рейтинг включены 60 стран из Европы, Северной Америки и Азии.

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»

СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет

Последнее: В Конституции пропишут запрет для сенаторов иметь другое гражданство или вид на жительство в другом государстве, сейчас это регулируется федеральным законом, сказал глава конституционного комитета Совета Федерации Андрей Клишас. «Данный запрет будет прописан в конституции, сейчас (эта норма) есть в специальном законе», – передает его слова РИА «Новости». Клишас добавил, что в Совфеде сейчас нет […]