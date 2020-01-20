Названы лучшие фильма XXI века

20.01.2020, 18:12, Разное

Журнал Empire обнародовал рейтинг лучших фильмов XXI века. Первую строчку заняла картина Джорджа Миллера «Безумный Макс: Дорога ярости». По мнению экспертов, эта работа является «бескомпромиссным произведением искусства».

На втором месте оказался фильм Питера Джексона «Властелин колец: Братство Кольца». Тройку лидеров замыкает картина Кристофера Нолана «Темный рыцарь». В первую десятку также попали такие ленты, как «Лунный свет» Барри Дженкинса, «Лабиринт Фавна» Гильермо дель Торо и «Прочь» Джордана Пила, передает РИА ФАН.



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Последнее: Журнал Empire обнародовал рейтинг лучших фильмов XXI века. Первую строчку заняла картина Джорджа Миллера «Безумный Макс: Дорога ярости». По мнению экспертов, эта работа является «бескомпромиссным произведением искусства». На втором месте оказался фильм Питера Джексона «Властелин колец: Братство Кольца». Тройку лидеров замыкает картина Кристофера Нолана «Темный рыцарь». В первую десятку также попали такие ленты, как «Лунный свет» […]

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