Мединский поручил не финансировать фильмы с «русскими – исчадиями ада»

И. о. министра культуры Владимир Мединский поручил в течение месяца создать экспертный совет комиссии по рибейтам (возмещение иностранным компаниям части затрат при съемке в России), а также не финансировать фильмы, где русские представлены «исчадиями ада».
Об этом и.о. главы Минкульта сообщил на встрече с лидерами киноотрасли.
«Что касается рибейтов, тоже взять их под контроль: с содержательной точки зрения, что снимать.<…> Нам не важно, в этом случае, кто раздает деньги, нам важно, чтобы все проходило четко, <…> дабы не финансировать те фильмы, где «русские исчадия ада, снятые на Красной площади». Чтобы смотрели за этим содержательно. Но и самое главное, создание максимально выгодных условий поддержки производителей. На это тоже месяц», – цитирует Мединского ТАСС.
Совет по рибейтам поручено создать представителями киноиндустрии совместно с Минэкономики.
Ранее Мединский заявил, что считает успехи отечественного кино в российском прокате фантастическими.
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