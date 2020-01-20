В Перми пять постояльцев отеля погибли из-за прорыва трубы с кипятком

Еще у троих ожоги.

На юго-западе Перми в мини-отеле «Карамель» прорвало трубу отопления: пять человек погибли, троих госпитализировали с ожогами в тяжелом состоянии. Об этом представители экстренных служб края сообщили ТАСС.

Отель на 9 номеров находился на цокольном этаже дома на улице Советской армии в Индустриальном районе города. На месте происшествия дежурят экстренные службы и бригады скорой помощи. На фотографиях с места событий видно, что из здания идет пар, а водой, как рассказали очевидцы, залило даже соседнюю улицу.

Фото: министерство территориальной безопасности Пермского края

Источник: Новая газета

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Последнее: Еще у троих ожоги. На юго-западе Перми в мини-отеле «Карамель» прорвало трубу отопления: пять человек погибли, троих госпитализировали с ожогами в тяжелом состоянии. Об этом представители экстренных служб края сообщили ТАСС. Отель на 9 номеров находился на цокольном этаже дома на улице Советской армии в Индустриальном районе города. На месте происшествия дежурят экстренные службы и бригады скорой […]