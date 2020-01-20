Певец Олни умер во время выступления

20.01.2020, 18:06, Новости дня

Американский певец Дэвид Олни скончался во время выступления на фестивале авторской песни в Санта-Роса-Бич 18 января. Об этом сообщает Variety.

Ему был 71 год.

Певцу певцу стало плохо во время исполнения третьей песни. Он сел на стул и застыл. Музыканты не сразу поняли, что произошло. Олни пытылись привести в чувства, но это не удалось. А прибывшие медики констатировали смерть..

Олни исполнял американский фолк-рок. Он выпустил 20 альбомов со своими песнями.

Его последнее выступление опубликовали на YouTube.

ВИДЕОВидео: RinyVek / YouTube

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»



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Последнее: Американский певец Дэвид Олни скончался во время выступления на фестивале авторской песни в Санта-Роса-Бич 18 января. Об этом сообщает Variety. Ему был 71 год. Певцу певцу стало плохо во время исполнения третьей песни. Он сел на стул и застыл. Музыканты не сразу поняли, что произошло. Олни пытылись привести в чувства, но это не удалось. А […]

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