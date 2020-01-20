Путин внес в Думу законопроект о поправках в конституцию, он предусматривает усиление требований к кандидатам на президентский пост

Президент России Владимир Путин внес проект закона о поправке к конституции РФ на рассмотрение Госдумы. Об этом 20 января проинформировала пресс-служба Кремля.
Представителями Путина при рассмотрении законопроекта будут сопредседатели конституционной комиссии Андрей Клишас, Павел Крашенинников и Талия Хабриева.
Текс законопроекта Путина опубликовали в электронной базе данных нижней палаты.
В документе предлагается исключить возможность занимать должность главы государства более двух сроков. Согласно законопроекту, главой государства может быть избран гражданин РФ, достигший 35 лет, «проживающий в Российской Федерации не менее 25 лет, не имеющий и не имевший ранее гражданства иностранного государства либо вида на жительство или иного документа, подтверждающего право на постоянное проживание гражданина Российской Федерации на территории иностранного государства».
Путин предлагает поправку к конституции, предусматривающую формирование главой государства Госсовета «в целях обеспечения согласованного функционирования и взаимодействия органов государственной власти».
Еще одна поправка предусматривает предварительное согласование с Советом Федерации кандидатур на должности руководителей силовых ведомств.
Кроме того, в проекте предлагается закрепить приоритет конституции над международным правом, а также расширить полномочия конституционного суда.
«Новая газета» пишет, что законопроект о поправке к Конституции должен быть вынесен на общероссийское голосование, оно станет условием для вступления документа в силу. По информации СМИ, наиболее вероятной датой проведения голосования является 12 апреля.
15 января Путин обратился с посланием к Федеральному собранию, в ходе которого предложил внести ряд изменений в конституцию РФ. По его словам, изменения позволят гарантировать «безусловный суверенитет» российского народа. В этот же день российское правительство ушло в отставку.
Спикер Кремля Дмитрий Песков заявил, что всероссийское голосование по данному вопросу не будет иметь правовых последствий, а Путин «просто решил посоветоваться с гражданами».
Источник: интернет-издание «ГОРДОН»
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