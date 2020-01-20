Автоновости: В США назвали самые надежные машины, живущие в семье по 15 лет

Наиболее часто встречающийся срок владения автомобилем в современном быстро меняющемся мире составляет два-три года. Однако в США удалось составить целый список моделей, владельцы которых не расстаются с ними по 15 лет и более.
Один из национальных маркетплейсов по продаже подержанных машин iseeCars опубликовал результаты собственного исследования, в рамках которого проанализировал около 350 тысяч сделок по продаже пожилых подержанных автомобилей. И оказалось, что чаще всего не желают расставаться со своими машинами владельцы автомобилей японского происхождения: Топ-15 автомобилей, владеют которыми более 15 лет, состоит исключительно из брендов Страны восходящего солнца.
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Больше всего таких владельцев – 18,3% – оказалось у Toyota Highlander. Второе, третье и четвертое места тоже оккупировали модели Toyota – минивэн Sienna и пикапы Tacoma и Tundra соответственно. Пятое оказалось за Subaru Forester: среди обладателей этих кроссоверов нашлось 12,8% владельцев, которые не расстаются со своими автомобилями с 2004 года и дольше.
В Топ-15 вошли также еще шесть моделей Toyota – RAV4, Prius, 4Runner, Corolla, Camry и замкнувший список Land Cruiser, а также четыре "Хонды", включая кроссоверы Pilot и СК-М и легковые Odyssey и Civic. А аутсайдерами списка оказались американские внедорожники и кроссоверы моделей Jeep и Ford. Скажем, среди обладателей Jeep Cherokee нашлось только 3,8% хозяев со стажем владения 15 лет и более, а у Ford Explorer этот показатель составил 5%.
Были названы агентством и победители в отдельных категориях. Скажем, среди спорткаров самые преданные владельцы обнаружились у Audi S4, среди премиальных машин реже всего расстаются с Acura MDX, а среди пикапов – с уже упомянутым Toyota Tacoma. К слову, излюбленным американским автомобилем тоже стал пикап – Chevrolet Colorado, оказавшийся в списке грузовиков только на третьем месте.
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Последнее: Наиболее часто встречающийся срок владения автомобилем в современном быстро меняющемся мире составляет два-три года. Однако в США удалось составить целый список моделей, владельцы которых не расстаются с ними по 15 лет и более. Один из национальных маркетплейсов по продаже подержанных машин iseeCars опубликовал результаты собственного исследования, в рамках которого проанализировал около 350 тысяч сделок по […]
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