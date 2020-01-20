В Китае подтвердили случаи передачи нового вируса от человека к человеку

Китайские специалисты комитета по здравоохранению подтвердили случаи передачи нового типа коронавируса от человека к человеку, заражены 14 медиков.

Об этом информирует РИА «Новости».

Ранее муниципальный комитет по здравоохранению сообщил, что в городе Ухань от пневмонии, вызванной новым типом коронавируса 2019-nCoV, погибли три человека, общее число инфицированных достигло 198 человек.

Кроме того, о первом подтвержденном случае заражения этим вирусом заявили в Южной Корее.

Напомним, 31 декабря стало известно, что в Китае зафиксирована вспышка неизвестной пневмонии. В начале января специалисты установили, что возбудителем болезни стал новый вид коронавируса. Опасность данного вируса оценили в Роспотребнадзоре.

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