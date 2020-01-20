Рабочая группа по поправкам в Конституцию решила собираться не реже двух раз в неделю

Образованная президентом Владимиром Путиным рабочая группа по изменениям в Конституцию будет собираться как минимум два раза в неделю, сообщил глава комитета Совфеда по конституционному законодательству и госстроительству, сопредседатель рабочей группы Андрей Клишас.

«Рабочая группа будет собираться не реже двух раз в неделю. Вопросов для рассмотрения много. В частности, необходимо выработать процедуру общероссийского голосования или, другими словами, определить порядок принятия поправок в Конституцию Российской Федерации через процедуру общероссийского голосования», – передает его слова ТАСС.

Он добавил, что необходима регламентация самих поправок. В частности, нужно определить порядок и последовательность внесения и рассмотрения кандидатур, а также «регламент урегулирования разногласий и много других вопросов».

Ранее глава думского комитета по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников заявил, что поправки в Конституцию будут вступать в силу поэтапно.

В рабочей группе по подготовке изменений в Конституцию сообщали, что всероссийское голосование может быть проведено с учетом опыта организации выборов президента. В Госдуме также пояснили, когда пройдет голосование по изменениям.

В понедельник Путин внес на рассмотрение Госдумы законопроект о поправках к Конституции, в котором предлагается закрепить нормы об индексации пенсий, зависимость величины МРОТ от прожиточного минимума, новые требования к кандидатам в президенты и депутатам, и другие изменения.

СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет

Последнее: Наиболее часто встречающийся срок владения автомобилем в современном быстро меняющемся мире составляет два-три года. Однако в США удалось составить целый список моделей, владельцы которых не расстаются с ними по 15 лет и более. Один из национальных маркетплейсов по продаже подержанных машин iseeCars опубликовал результаты собственного исследования, в рамках которого проанализировал около 350 тысяч сделок по […]