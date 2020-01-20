Учёные зафиксировали сигнал сильного взрыва от звезды Бетельгейзе

Астрономы из ассоциации LIGO зафиксировали в космосе сильные гравитационные волны. По мнению экспертов, они могут исходить от звезды Бетельгейзе и свидетельствовать о ее грядущем взрыве.
Учёные пока не уверены в достоверности полученных сведений, однако по теории, выдвинутой организацией LIGO, Бетельгейзе не является сверхзвездой, а взорваться она может только в будущем через сотни тысяч лет. Предположительно, полученные гравитационные колебания огромной силы посылает более далёкий объект, а мощность сигнала указывает, что это сверхновая звезда.
Красный гигант Бетельгейзе находится на финальной стадии своего развития, а уже в ближайшие что тысяч лет эволюционирует в сверхновую, которую с Земли будет видно даже днём невооружённым глазом.
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Последнее: Астрономы из ассоциации LIGO зафиксировали в космосе сильные гравитационные волны. По мнению экспертов, они могут исходить от звезды Бетельгейзе и свидетельствовать о ее грядущем взрыве. Учёные пока не уверены в достоверности полученных сведений, однако по теории, выдвинутой организацией LIGO, Бетельгейзе не является сверхзвездой, а взорваться она может только в будущем через сотни тысяч лет. Предположительно, […]
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