Максим Галкин оказался «открытием последнего года» для Юрия Дудя

На своей странице в Instagram-аккаунте блогер и интервьюер Юрий Дудь опубликовал короткий фрагмент с беседой Ирины Шихман и Максима Галкина, назвав последнего «открытием года». Он предложил посмотреть данное видео всем своим подписчикам, хотя ранее Юрий Дудь в негативном ключе отзывался о юмористе.

Эпизод авторского YouTube-шоу «А поговорить?» с Максимом Галкиным и Ириной Шихман блогер посмотрел, пока монтировалось его видео. Интервью ему очень понравилось, он назвал его «добрым», а юмориста и телеведущего, много лет живущего в «золотом замке» и понимающего, как обстоят дела в стране, — «открытием года».

Максим Галкин отреагировал на слова Юрия Дудя и поблагодарил его за теплые пожелания. Хотя два года назад блогер признавался, что он «не переносит юмориста по тысяче причин». Многие полагали, что Максим Галкин неинтересен для Юрия Дудя или отказывался приходить на его шоу «вДудь». Хотя телеведущий часто появляется в сетевых передачах. Он был гостем у Анастасии Ивлеевой и Басты в GazLive, также юморист ведет свою программу «Музыкалити».

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