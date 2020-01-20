Максим Галкин и Лайма Вайкуле в дуэте исполнили «Вернисаж» на вечеринке Хиблы Герзмава

20.01.2020, 18:04, Разное

Отечественный шоумен, артист разговорного жанра Максим Галкин в разделе Stories аккаунта Instagram опубликовал ряд видео, снятых на вечеринке в честь дня рождения оперной певицы Хиблы Герзмава. В одном из роликов артист танцует в компании Лаймы Вайкуле и даже исполняет в дуэте «бессмертный хит» знаменитости «Вернисаж».
На празднование 50-летнего юбилея оперной дивы Хиблы Герзмава приглашение получили многие отечественные знаменитости. В видео, обнародованных в соцсети Максимом Галкиным, среди танцующих можно увидеть Анну Нетребко, Лайму Вайкуле, Ларису Долину. Вечеринка проходила в здании Российской государственной библиотеки, в бывшем доме Петра Пашкова. Гости наслаждались живой музыкой в богатой и роскошной атмосфере старинного особняка.


В кадрах видео Максим Галкин показал «задорные» танцы в дуэте с Лаймой Вайкуле, но вот присутствовала ли на праздничном мероприятии супруга юмориста Алла Пугачёва так и осталось неизвестным. Судя по отсутствию Примадонны в роликах, Галкин веселился на вечеринке без неё. Сама певица ранее неоднократно подчёркивала, что для неё в приоритете семья и воспитание подрастающих двойняшек Гарри и Елизаветы.



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