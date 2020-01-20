В РФ резко выросла популярность живых новогодних елок

20.01.2020, 17:58, Новости дня

Рослесхоз зафиксировал 22-процентный рост продаж перед Новым годом натуральных елей по сравнению с прошлым годом, говорится в сообщении агентства.

«По данным органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, уполномоченных в области лесных отношений, гражданам официально было реализовано около 364 тысяч елей. Это на 66 с половиной тысяч деревьев больше, чем в предновогодний период 2018-2019 годов», – передает РИА «Новости» сообщение Рослесхоза.

Таким образом, число проданных новогодних деревьев выросло на 22,35%.

В ведомстве добавили также, что почти 10 тыс. елей в преддверии новогодних праздников были вырублены незаконно.

«Лесными инспекторами было проведено более 42 тыс. рейдов, в ходе которых было выявлено 327 нарушений правил заготовки елей и деревьев других хвойных пород. Всего же, по данным территориальных подразделений Рослесхоза и региональных лесных ведомств, в предновогодние дни было незаконно срублено почти 10 тыс. деревьев», – сообщили в Рослесхозе.

Там отметили, что ущерб, причиненный лесам, составил более 18 млн рублей. На нарушителей наложено 98 административных штрафов на общую сумму более 500 тыс. рублей. В органы внутренних дел было направлено 129 материалов по фактам, имеющим признаки уголовного преступления.

Напомним, 1 января в МЧС РФ сообщили, что соблюдение требований пожарной безопасности к новогодним елкам и украшениям поможет провести праздники без тяжелых последствий.



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